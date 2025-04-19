Ми вас дуже чекали: омбудсмен розповів деталі передвеликоднього обміну полоненими та показав відео

Сьогодні відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець і оприлюднив фото та відео, які були зроблені після обміну, та розповів про незвичайні пакунки, які отримали звільнені з полону українці, передає УНН.

Щаслива новина для всієї країни у переддень великого свята. Сьогодні відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном

За його словами, вперше за довгий час наші герої зустрінуть Великдень на свободі. Переважна більшість повернутих чекали на цю мить ще з 2022 року. Серед них велика кількість молодих хлопців.

Лубінець додав, що додому повернулися бійці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Сьогоднішній обмін став можливим завдяки зусиллям українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також сприянню міжнародних партнерів. Висловлюю вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в поверненні наших людей

Традиційно на місці обміну присутні працівники Офісу Омбудсмана, щоб зафіксувати у якому стані звільнені повертаються в Україну. Він нагадав, що повернені мають низку прав: на медичну допомогу, психологічну реабілітацію, відновлення документів й інші. У разі порушення прав вони можуть звертатися до нашого Офісу.

Крім того, лібнець розповів про незвичайні пакунки, які отримали звільнені з полону.

Сьогодні повернуті військовополонені отримали пакуночки, які зробила мама військового, якого вдалося повернути з російського полону. Тепер ми передаємо її тепло іншим звільненим — щоб вони знали: на них чекали, за них молилися і ніколи не забували