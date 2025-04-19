Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону, передає УНН.

Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону

За його словами, серед звільнених - воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Президент України подякував всім, хто зробив можливим це повернення наших людей, особливо - Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх