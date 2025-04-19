$41.380.00
47.000.00
ukenru
Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський
15:10 • 2590 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

15:04 • 6458 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

14:56 • 4988 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

14:01 • 7328 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

11:37 • 11968 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 67572 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 84506 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 84365 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 88657 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 119734 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
2м/с
24%
749 мм
Популярнi новини

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 22617 перегляди

Axios про погрози Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів: коментарі були "здебільшого спрямовані" на Україну

19 квітня, 07:54 • 8984 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 17723 перегляди

Ракетний удар рф по Одещині знищив склади фермерів та техніку: показали наслідки

11:34 • 10465 перегляди

У селі на Черкащині побили військового: розпочато кримінальне провадження

13:35 • 6208 перегляди
Публікації

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 17757 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 22653 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 67572 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 101505 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 156157 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Ілон Маск

Стів Віткофф

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Вашингтон

Китай

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

15:04 • 6442 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 23521 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 25901 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 27382 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 61228 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

The Guardian

Шахед-136

Tesla Cybertruck

Tesla Model Y

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

Київ • УНН

 • 2590 перегляди

Президент Зеленський повідомив про повернення 277 українських воїнів з російського полону. Серед звільнених – бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держспецтрансслужби та прикордонники, які захищали різні напрямки.

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону, передає УНН.

Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону 

- повідомив Зеленський.

За його словами, серед звільнених - воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Президент України подякував всім, хто зробив можливим це повернення наших людей, особливо - Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх 

- резюмував Зеленський.

Україна та рф перед Великоднем провели обмін полоненими - росЗМІ19.04.25, 17:44 • 4158 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,411.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,606.09