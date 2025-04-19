Україна та рф перед Великоднем провели обмін полоненими - росЗМІ
Київ • УНН
Україна та рф провели обмін полоненими перед Великоднем. За даними міноборони рф, обмін відбувся у форматі "246 на 246".
Україна та рф провели обмін полоненими перед Великоднем. Як повідомили у міноборони рф, обімн відбувся у форматі "246 на 246", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Як повідомляють росЗМІ, Україна повернула 246 українських військовополонених. Стільки ж було передано росії.
Повідомляється, що росія передала Україні 31 пораненого військовополоненого ЗСУ, а росії було передано 15 поранених російських полонених.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що росія та Україна проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.