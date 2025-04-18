Україна та рф завтра обміняються майже 500 полоненими - ЗМІ
Київ • УНН
Завтра відбудеться новий обмін військовополоненими між росією та Україною за посередництва ОАЕ, повідомляє джерело. Обміняють близько 500 полонених та 46 поранених солдатів.
росія та Україна завтра проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомило джерело, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Джерело повідомило ЗМІ, що в ході останнього обміну будуть обміняні майже 500 російських і українських полонених і 46 поранених солдатів.
Джерело повідомило, що в обміні візьмуть участь 246 полонених з кожної сторони.
Контекст
Як повідомляли ЗМІ, в ході війни росія і Україна обмінялися сотнями полонених в рамках угоди, укладеної за посередництва ОАЕ.
Загальна кількість полонених, обміняних за посередництва ОАЕ, тепер становить 3233 людини.
Обмін відбувся після того, як держсекретар США Марко Рубіо сьогодні попередив, що США відмовляться від спроб посередництва в мирній угоді між росією і Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що перемир'я може бути досягнуто.