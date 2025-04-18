Украина и рф завтра обменяются почти 500 пленными - СМИ
Киев • УНН
Завтра состоится новый обмен военнопленными между россией и Украиной при посредничестве ОАЭ, сообщает источник. Обменяют около 500 пленных и 46 раненых солдат.
россия и Украина завтра проведут новый обмен пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил источник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Источник сообщил СМИ, что в ходе последнего обмена будут обменены почти 500 российских и украинских пленных и 46 раненых солдат.
Источник сообщил, что в обмене примут участие 246 пленных с каждой стороны.
Контекст
Как сообщали СМИ, в ходе войны россия и Украина обменялись сотнями пленных в рамках сделки, заключенной при посредничестве ОАЭ.
Общее количество пленных, обмененных при посредничестве ОАЭ, теперь составляет 3233 человека.
Обмен состоялся после того, как госсекретарь США Марко Рубио сегодня предупредил, что США откажутся от попыток посредничества в мирном соглашении между россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что перемирие может быть достигнуто.