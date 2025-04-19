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Украина и рф перед Пасхой провели обмен пленными - росСМИ

Киев • УНН

 • 4104 просмотра

Украина и рф провели обмен пленными перед Пасхой. По данным минобороны рф, обмен состоялся в формате "246 на 246".

Украина и рф перед Пасхой провели обмен пленными - росСМИ

Украина и рф провели обмен пленными перед Пасхой. Как сообщили в Минобороны рф, обмен состоялся в формате "246 на 246", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, Украина вернула 246 украинских военнопленных. Столько же было передано россии.

Сообщается, что россия передала Украине 31 раненого военнопленного ВСУ, а россии было передано 15 раненых российских пленных.

Напомним

Ранее сообщалось, что россия и Украина проведут новый обмен пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Павел Башинский

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