Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще 277 воинов вернулись домой из российского плена, передает УНН.

Наши дома – одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена

По его словам, среди освобожденных – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления на Донетчине, Херсонщине, Запорожье, Луганщине.

Президент Украины поблагодарил всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей, особенно – Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.

Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека – воинов и гражданских. Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех