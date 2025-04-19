Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о возвращении 277 украинских воинов из российского плена. Среди освобожденных – бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госспецтрансслужбы и пограничники, которые защищали разные направления.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще 277 воинов вернулись домой из российского плена, передает УНН.
Наши дома – одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена
По его словам, среди освобожденных – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления на Донетчине, Херсонщине, Запорожье, Луганщине.
Президент Украины поблагодарил всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей, особенно – Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.
Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека – воинов и гражданских. Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех
Украина и рф перед Пасхой провели обмен пленными - росСМИ19.04.25, 17:44 • 4040 просмотров