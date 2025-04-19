Мы вас очень ждали: омбудсмен рассказал детали предпасхального обмена пленными и показал видео

Сегодня состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и обнародовал фото и видео, сделанные после обмена, и рассказал о необычных пакетах, которые получили освобожденные из плена украинцы, передает УНН.

Счастливая новость для всей страны в преддверии большого праздника. Сегодня состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена

По его словам, впервые за долгое время наши герои встретят Пасху на свободе. Подавляющее большинство возвращенных ждали этого момента еще с 2022 года. Среди них большое количество молодых ребят.

Лубинец добавил, что домой вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления на Донетчине, Херсонщину, Запорожье, Луганщину.

Сегодняшний обмен стал возможным благодаря усилиям украинских государственных органов, входящих в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, а также содействию международных партнеров. Выражаю благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в возвращении наших людей

Традиционно на месте обмена присутствуют работники Офиса Омбудсмана, чтобы зафиксировать, в каком состоянии освобожденные возвращаются в Украину. Он напомнил, что возвращенные имеют ряд прав: на медицинскую помощь, психологическую реабилитацию, восстановление документов и другие. В случае нарушения прав они могут обращаться в наш Офис.

Кроме того, Лубинец рассказал о необычных пакетах, которые получили освобожденные из плена.

Сегодня возвращенные военнопленные получили пакетики, которые сделала мама военного, которого удалось вернуть из российского плена. Теперь мы передаем ее тепло другим освобожденным — чтобы они знали: их ждали, за них молились и никогда не забывали