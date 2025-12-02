$42.340.08
Более 40 нарушений со стороны ТЦК и СП зафиксировали адвокаты с 2022 года - отчет НААУ

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Документ охватывает период с 2022 года по первое полугодие 2025-го и содержит статистику нарушений, описание инцидентов и меры реагирования со стороны адвокатов.

Более 40 нарушений со стороны ТЦК и СП зафиксировали адвокаты с 2022 года - отчет НААУ

Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ опубликовал сводный отчет о нарушениях профессиональных прав адвокатов со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Документ охватывает период с 2022 года до первого полугодия 2025-го и содержит статистику нарушений, описание инцидентов и меры реагирования адвокатского самоуправления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины.

Детали

По данным Комитета НААУ, в 2022 году был зафиксирован один случай нарушения гарантий адвокатской деятельности со стороны ТЦК и СП, в 2023 году - уже восемь таких эпизодов. В 2024 году количество задокументированных нарушений возросло до 24, а за первое полугодие 2025 года Комитет констатировал еще 9 эпизодов. Параллельно росло и количество обращений адвокатов относительно нарушения их прав: от 59 в 2022 году до 98 в 2023 году, 86 - в 2024 году и 43 обращений за первые шесть месяцев 2025 года

- говорится в сообщении.

Наиболее распространенными нарушениями стали:

  • недопуск адвоката к клиенту в помещениях ТЦК и СП;
    • задержание адвокатов во время оказания юридической помощи;
      • попытки "силовой мобилизации" защитников;
        • вручение повесток в ответ на профессиональную деятельность;
          • применение физической силы и препятствование доступу к клиентам.

            Некоторые случаи сопровождались телесными повреждениями адвокатов и длительным удержанием граждан в помещениях ТЦК.

            Комитет также отмечает проблемы с дальнейшим расследованием таких инцидентов. В отчете указано, что сведения в ЕРДР часто вносятся только "по определениям следственных судей", а само расследование в дальнейшем либо не проводится, либо остается без надлежащих процессуальных действий.

            В документе приведены и примеры позитивного взаимодействия. В частности, один из областных ТЦК обустроил специальное место для встреч адвокатов с военнообязанными после совместного совещания с участием представителей НААУ.

            Отдельный раздел отчета посвящен действиям органов адвокатского самоуправления. С 2023 года НААУ неоднократно обращалась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров, Министерству обороны и другим органам власти относительно необходимости введения механизма бронирования адвокатов на время военного положения и недопущения препятствий в осуществлении ими профессиональной деятельности.

            Также упоминается подготовленный народными депутатами законопроект №12348 относительно внесения изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части предоставления отсрочки адвокатам, а также инициативы НААУ о признании адвокатуры критически важной для обеспечения жизнедеятельности населения и возможности бронирования адвокатов, право на занятие профессией которых не остановлено.

            Дополнительно

            Дмитрий Лубинец сообщил, что Офис Омбудсмена получил 29 957 обращений относительно нарушений прав украинских военнопленных. Также он получил более 13,5 тысяч обращений от действующих военных.

            Алла Киосак

            ОбществоВойна в Украине
            Кабинет Министров Украины
            Мобилизация
            Военное положение
            Война в Украине
            ТЦК и СП
            Министерство обороны Украины
            Верховная Рада