Более 40 нарушений со стороны ТЦК и СП зафиксировали адвокаты с 2022 года - отчет НААУ

Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ опубликовал сводный отчет о нарушениях профессиональных прав адвокатов со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Документ охватывает период с 2022 года до первого полугодия 2025-го и содержит статистику нарушений, описание инцидентов и меры реагирования адвокатского самоуправления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины.

Детали

По данным Комитета НААУ, в 2022 году был зафиксирован один случай нарушения гарантий адвокатской деятельности со стороны ТЦК и СП, в 2023 году - уже восемь таких эпизодов. В 2024 году количество задокументированных нарушений возросло до 24, а за первое полугодие 2025 года Комитет констатировал еще 9 эпизодов. Параллельно росло и количество обращений адвокатов относительно нарушения их прав: от 59 в 2022 году до 98 в 2023 году, 86 - в 2024 году и 43 обращений за первые шесть месяцев 2025 года - говорится в сообщении.

Наиболее распространенными нарушениями стали:

недопуск адвоката к клиенту в помещениях ТЦК и СП;

задержание адвокатов во время оказания юридической помощи;

попытки "силовой мобилизации" защитников;

вручение повесток в ответ на профессиональную деятельность;

применение физической силы и препятствование доступу к клиентам.

Некоторые случаи сопровождались телесными повреждениями адвокатов и длительным удержанием граждан в помещениях ТЦК.

Комитет также отмечает проблемы с дальнейшим расследованием таких инцидентов. В отчете указано, что сведения в ЕРДР часто вносятся только "по определениям следственных судей", а само расследование в дальнейшем либо не проводится, либо остается без надлежащих процессуальных действий.

В документе приведены и примеры позитивного взаимодействия. В частности, один из областных ТЦК обустроил специальное место для встреч адвокатов с военнообязанными после совместного совещания с участием представителей НААУ.

Отдельный раздел отчета посвящен действиям органов адвокатского самоуправления. С 2023 года НААУ неоднократно обращалась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров, Министерству обороны и другим органам власти относительно необходимости введения механизма бронирования адвокатов на время военного положения и недопущения препятствий в осуществлении ими профессиональной деятельности.

Также упоминается подготовленный народными депутатами законопроект №12348 относительно внесения изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части предоставления отсрочки адвокатам, а также инициативы НААУ о признании адвокатуры критически важной для обеспечения жизнедеятельности населения и возможности бронирования адвокатов, право на занятие профессией которых не остановлено.

Дополнительно

