Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура

Фото: Офис Генпрокурора Украины

Во Львове вечером 3 декабря смертельное ранение получил военнослужащий ТЦК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ефремова-Японская. Погибшим оказался военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. По данным ОГП, военнослужащий был ветераном российско-украинской войны, начиная с 2014 года - в частности, он участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

По предварительным данным, 30-летнего львовянина остановили для проверки учетно-регистрационных документов. Он достал нож и нанес военнослужащему удар, а затем распылил газовый баллончик в сторону военнослужащих и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Он получил критическое повреждение бедренной артерии и скончался утром 4 декабря.

Нападавшего обнаружили и задержали - на месте происшествия обнаружили нож, которым нанесли смертельное ранение.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статей предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

