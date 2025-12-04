Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 16583 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 29760 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 30525 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 41684 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 49078 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 26346 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29398 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26122 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25947 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31177 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 17706 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 15494 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 14247 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 13653 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 12617 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 12963 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 49065 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 44064 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 59584 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 61591 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 1970 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 18913 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 63972 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 67138 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 121155 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Financial Times

Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Военнослужащий ТЦК получил смертельное ранение во Львове 3 декабря от 30-летнего мужчины. Нападавший нанес удар ножом и распылил газовый баллончик, после чего скрылся.

Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура
Фото: Офис Генпрокурора Украины

Во Львове вечером 3 декабря смертельное ранение получил военнослужащий ТЦК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ефремова-Японская. Погибшим оказался военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. По данным ОГП, военнослужащий был ветераном российско-украинской войны, начиная с 2014 года - в частности, он участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

По предварительным данным, 30-летнего львовянина остановили для проверки учетно-регистрационных документов. Он достал нож и нанес военнослужащему удар, а затем распылил газовый баллончик в сторону военнослужащих и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Он получил критическое повреждение бедренной артерии и скончался утром 4 декабря.

Нападавшего обнаружили и задержали - на месте происшествия обнаружили нож, которым нанесли смертельное ранение.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статей предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

Более 40 нарушений со стороны ТЦК и СП зафиксировали адвокаты с 2022 года - отчет НААУ02.12.25, 17:18 • 4076 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Украина
Львов