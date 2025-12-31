У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят

У місті Гельзенкірхен (Німеччина) з відділення банку Sparkasse було викрадено близько 30 млн євро готівкою, золотом і коштовностями. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за даними слідства, у відділенні було зламано близько 3200 сейфів, внаслідок чого постраждали понад 2500 осіб. Точну суму назвати неможливо, оскільки банки, як правило, не знають про вміст сейфів, у яких часто зберігаються гроші, золото та коштовності. Але фахівці вже зараз констатують, що сталося одне із найбільших пограбувань в історії кримінальної поліції Німеччини.

Злом було виявлено, ... коли пожежники та поліцейські обшукували будівлю цього банку через спрацювання пожежної сигналізації. За даними слідства, злочинці проникли через сусідній паркінг та кілька приміщень до кімнати з осередками, пробивши дірку у її стіні . Для цього вони використали потужний спеціальний бур - йдеться у повідомленні.

Свідки повідомили поліцію про кількох чоловіків, яких у період злочину бачили на сходовій клітці паркування з великими сумками. На відеозаписах також видно чорний автомобіль із раніше вкраденим у Ганновері номерним знаком.

Попри збори стурбованих клієнтів перед пограбованою будівлею у Гельзенкірхені, банк Sparkasse на своєму сайті закликав утриматися від відвідування відділення.

Наразі ми погоджуємо зі страховою компанією, як можна найбільш зручним для клієнтів чином компенсувати збитки - йдеться у повідомленні.

Поліція припускає, що грабіжники могли перебувати в приміщенні кілька днів поспіль, користуючись тим, що банк був зачинений на різдвяні свята.

