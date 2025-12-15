$42.190.08
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 9610 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 12693 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 14020 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 16000 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 23033 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32054 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28345 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 38023 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39568 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
Лувр не відкрився через страйк персоналу через два місяці після гучного пограбування

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Музей Лувр у Парижі не відкрився 15 грудня через страйк персоналу, який одноголосно проголосував за припинення роботи. Співробітники протестують проти погіршення умов праці та недостатнього фінансування після пограбування 19 жовтня.

Лувр не відкрився через страйк персоналу через два місяці після гучного пограбування

Лувр не відкрився сьогодні вранці на тлі того, як персонал цього музею у Парижі одноголосно проголосував за страйк, через два місяці після гучного пограбування, яке викрило його недоліки, пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

"Музей Лувр не відкрив свої двері в понеділок, 15 грудня, після того, як щонайменше 400 співробітників, які зібралися на загальних зборах, одноголосно проголосували за страйк", повідомляють профспілки CFDT та CGT.

Тому Лувру, можливо, доведеться закрити деякі зі своїх приміщень або навіть всю будівлю в понеділок. Керівництво у коментарі AFP повідомило, що наразі складає список співробітників, які не страйкують, щоб визначити, чи може музей відкритися в понеділок.

Цього ранку кілька десятків туристів чекали біля входу, сподіваючись потрапити всередину, але деякі співробітники музею сказали їм не повертатися до опівдня, повідомляє BFMTV.

Профспілки засуджують "погіршення умов праці" та "недостатність ресурсів" майже через два місяці після пограбування 19 жовтня та викриття його недоліків.

"Відвідування Лувру стало справжнім випробуванням", - написали профспілки CGT, CFDT та SUD у своєму повідомленні про страйк, надісланому 8 грудня міністру культури країни Рахіді Даті.

Профспілки також розповіли про ігнорування керівництвом музею "надзвичайних ситуацій у будівлях".

Працівники Лувру оголошують страйк через умови праці та проблеми з безпекою08.12.25, 19:39 • 3849 переглядiв

У хаосі після вражаючого пограбування Лувр також був змушений закрити галерею в листопаді через занедбаний стан будівлі, а два тижні тому стався витік води, який пошкодив кілька сотень книг у Бібліотеці єгипетських старожитностей, пише видання.

Юлія Шрамко

КультураНовини Світу
Нерухомість
BFM TV
Париж