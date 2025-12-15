Лувр не відкрився через страйк персоналу через два місяці після гучного пограбування

Лувр не відкрився сьогодні вранці на тлі того, як персонал цього музею у Парижі одноголосно проголосував за страйк, через два місяці після гучного пограбування, яке викрило його недоліки, пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

"Музей Лувр не відкрив свої двері в понеділок, 15 грудня, після того, як щонайменше 400 співробітників, які зібралися на загальних зборах, одноголосно проголосували за страйк", повідомляють профспілки CFDT та CGT.

Тому Лувру, можливо, доведеться закрити деякі зі своїх приміщень або навіть всю будівлю в понеділок. Керівництво у коментарі AFP повідомило, що наразі складає список співробітників, які не страйкують, щоб визначити, чи може музей відкритися в понеділок.

Цього ранку кілька десятків туристів чекали біля входу, сподіваючись потрапити всередину, але деякі співробітники музею сказали їм не повертатися до опівдня, повідомляє BFMTV.

Профспілки засуджують "погіршення умов праці" та "недостатність ресурсів" майже через два місяці після пограбування 19 жовтня та викриття його недоліків.

"Відвідування Лувру стало справжнім випробуванням", - написали профспілки CGT, CFDT та SUD у своєму повідомленні про страйк, надісланому 8 грудня міністру культури країни Рахіді Даті.

Профспілки також розповіли про ігнорування керівництвом музею "надзвичайних ситуацій у будівлях".

Працівники Лувру оголошують страйк через умови праці та проблеми з безпекою

У хаосі після вражаючого пограбування Лувр також був змушений закрити галерею в листопаді через занедбаний стан будівлі, а два тижні тому стався витік води, який пошкодив кілька сотень книг у Бібліотеці єгипетських старожитностей, пише видання.