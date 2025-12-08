Працівники Лувру оголошують страйк через умови праці та проблеми з безпекою

Працівники Лувру в понеділок проголосували за страйк на знак протесту проти умов праці, підвищення цін на квитки для відвідувачів із країн, що не входять до ЄС, та проблем з безпекою, які виявила зухвала крадіжка французьких королівських коштовностей серед білого дня, що сталася у жовтні, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У листі, який оголошує про страйк, який почнеться наступного понеділка, який був адресований міністру культури Франції і з яким ознайомилося агентство Associated Press, профспілки CGT, CFDT і Sud заявили, що "відвідування Лувру стало справжньою перешкодою" для мільйонів людей, які приходять помилуватися його величезними колекціями.

Музей знаходиться в "кризі", відчуваючи брак ресурсів і "погіршення умов праці, що триває", — йдеться в повідомленні профспілок міністру культури Рашиді Даті про страйк.

"Крадіжка 19 жовтня 2025 року виявила недоліки у пріоритетах, про які вже давно повідомлялося", — стверджують профспілки.

Банда грабіжників зникла зі здобиччю на суму близько 88 мільйонів євро (102 мільйони доларів США). Директор музею згодом визнав "жахливий провал" у системі безпеки. Крадіям знадобилося менше восьми хвилин, щоб проникнути в музей і зникнути, використовуючи вантажний ліфт для доступу до одного з вікон будівлі, кутові шліфувальні машини для розкриття вітрин з ювелірними виробами та мотоцикли для втечі.

Награбоване досі не знайдено. Воно включає діамантово-смарагдове намисто, подароване Наполеоном імператриці Марії-Луїзі, коштовності, що прикрашали двох королів XIX століття, Марію-Амелі та Гортензію, і перлово-діамантову тіару імператриці Євгенії.

Додамо

Витік води 26 листопада пошкодив кілька сотень видань, що зберігаються в бібліотеці музею, що спеціалізується на єгипетських старовинах. Серед пошкоджених робіт були огляди та документи з Музей повідомив, що будівля була збудована у XIX та XX століттях. Відкриття клапана призвело до витоку у водопровідній мережі, який планується замінити наступного року.

Минулого місяця Лувр також оголосив про тимчасове закриття деяких офісів співробітників та одну публічну галерею через послаблення перекриттів.

У своєму повідомленні про страйк профспілки заявили, що застаріле обладнання та нестача персоналу негативно впливають на якість обслуговування відвідувачів, змушуючи закрити деякі експозиції. Вони вимагали направити ресурси на покращення будівлі та забезпечення безпеки музею, його колекцій, відвідувачів та співробітників.

"Ми знаходимося в занедбаному музеї, який продемонстрував свою слабкість у плані безпеки", - заявив в інтерв'ю Associated Press Крістіан Галані, представник профспілки CGT, який представляє працівників Лувру. Він сказав, що співробітники одноголосно проголосували за страйк у понеділок вранці і що заплановані безстрокові страйки ризикують призвести до закриття музею.

"Нам потрібно змінити стратегію", - сказав він.

