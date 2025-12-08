$42.060.13
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 10523 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
14:34 • 14273 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 21244 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
13:00 • 25810 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
12:25 • 25879 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 16951 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
8 грудня, 10:53 • 28082 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13677 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
8 грудня, 10:00 • 13759 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
Працівники Лувру оголошують страйк через умови праці та проблеми з безпекою

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Працівники Лувру проголосували за страйк через умови праці, підвищення цін на квитки для нечленів ЄС та проблеми безпеки після зухвалої крадіжки королівських коштовностей у жовтні. Профспілки заявили, що музей перебуває у кризі через брак ресурсів та погіршення умов праці.

Працівники Лувру оголошують страйк через умови праці та проблеми з безпекою

Працівники Лувру в понеділок проголосували за страйк на знак протесту проти умов праці, підвищення цін на квитки для відвідувачів із країн, що не входять до ЄС, та проблем з безпекою, які виявила зухвала крадіжка французьких королівських коштовностей серед білого дня, що сталася у жовтні, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У листі, який оголошує про страйк, який почнеться наступного понеділка, який був адресований міністру культури Франції і з яким ознайомилося агентство Associated Press, профспілки CGT, CFDT і Sud заявили, що "відвідування Лувру стало справжньою перешкодою" для мільйонів людей, які приходять помилуватися його величезними колекціями.

Музей знаходиться в "кризі", відчуваючи брак ресурсів і "погіршення умов праці, що триває", — йдеться в повідомленні профспілок міністру культури Рашиді Даті про страйк.

"Крадіжка 19 жовтня 2025 року виявила недоліки у пріоритетах, про які вже давно повідомлялося", — стверджують профспілки.

Банда грабіжників зникла зі здобиччю на суму близько 88 мільйонів євро (102 мільйони доларів США). Директор музею згодом визнав "жахливий провал" у системі безпеки. Крадіям знадобилося менше восьми хвилин, щоб проникнути в музей і зникнути, використовуючи вантажний ліфт для доступу до одного з вікон будівлі, кутові шліфувальні машини для розкриття вітрин з ювелірними виробами та мотоцикли для втечі.

Награбоване досі не знайдено. Воно включає діамантово-смарагдове намисто, подароване Наполеоном імператриці Марії-Луїзі, коштовності, що прикрашали двох королів XIX століття, Марію-Амелі та Гортензію, і перлово-діамантову тіару імператриці Євгенії.

Прокуратура Франції: Лувр пограбували не мафіозі, а дрібні злочинці з передмість Парижа02.11.25, 19:45 • 6405 переглядiв

Додамо

Витік води 26 листопада пошкодив кілька сотень видань, що зберігаються в бібліотеці музею, що спеціалізується на єгипетських старовинах. Серед пошкоджених робіт були огляди та документи з Музей повідомив, що будівля була збудована у XIX та XX століттях. Відкриття клапана призвело до витоку у водопровідній мережі, який планується замінити наступного року.

Минулого місяця Лувр також оголосив про тимчасове закриття деяких офісів співробітників та одну публічну галерею через послаблення перекриттів.

У своєму повідомленні про страйк профспілки заявили, що застаріле обладнання та нестача персоналу негативно впливають на якість обслуговування відвідувачів, змушуючи закрити деякі експозиції. Вони вимагали направити ресурси на покращення будівлі та забезпечення безпеки музею, його колекцій, відвідувачів та співробітників.

"Ми знаходимося в занедбаному музеї, який продемонстрував свою слабкість у плані безпеки", - заявив в інтерв'ю Associated Press Крістіан Галані, представник профспілки CGT, який представляє працівників Лувру. Він сказав, що співробітники одноголосно проголосували за страйк у понеділок вранці і що заплановані безстрокові страйки ризикують призвести до закриття музею.

"Нам потрібно змінити стратегію", - сказав він.

"Це напад на спадщину" - Президент Франції прокоментував гучне пограбування Лувру19.10.25, 23:16 • 9222 перегляди

Антоніна Туманова

