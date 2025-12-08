$42.060.13
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
Хранитель

Сотрудники Лувра объявляют забастовку из-за условий труда и проблем с безопасностью

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Сотрудники Лувра проголосовали за забастовку из-за условий труда, повышения цен на билеты для неграждан ЕС и проблем безопасности после дерзкой кражи королевских драгоценностей в октябре. Профсоюзы заявили, что музей находится в кризисе из-за нехватки ресурсов и ухудшения условий труда.

Сотрудники Лувра объявляют забастовку из-за условий труда и проблем с безопасностью

Сотрудники Лувра в понедельник проголосовали за забастовку в знак протеста против условий труда, повышения цен на билеты для посетителей из стран, не входящих в ЕС, и проблем с безопасностью, которые выявила дерзкая кража французских королевских драгоценностей средь бела дня, произошедшая в октябре, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В письме, объявляющем о забастовке, которая начнется в следующий понедельник, адресованном министру культуры Франции и с которым ознакомилось агентство Associated Press, профсоюзы CGT, CFDT и Sud заявили, что "посещение Лувра стало настоящим препятствием" для миллионов людей, приходящих полюбоваться его огромными коллекциями.

Музей находится в "кризисе", испытывая нехватку ресурсов и "продолжающееся ухудшение условий труда", — говорится в сообщении профсоюзов министру культуры Рашиде Дати о забастовке.

"Кража 19 октября 2025 года выявила недостатки в приоритетах, о которых уже давно сообщалось", — утверждают профсоюзы.

Банда грабителей скрылась с добычей на сумму около 88 миллионов евро (102 миллиона долларов США). Директор музея впоследствии признал "ужасный провал" в системе безопасности. Ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы проникнуть в музей и скрыться, используя грузовой лифт для доступа к одному из окон здания, угловые шлифовальные машины для вскрытия витрин с ювелирными изделиями и мотоциклы для побега.

Награбленное до сих пор не найдено. Оно включает бриллиантово-изумрудное ожерелье, подаренное Наполеоном императрице Марии-Луизе, драгоценности, украшавшие двух королей XIX века, Марию-Амели и Гортензию, и жемчужно-бриллиантовую тиару императрицы Евгении.

Прокуратура Франции: Лувр ограбили не мафиози, а мелкие преступники из пригородов Парижа02.11.25, 19:45 • 6405 просмотров

Добавим

Утечка воды 26 ноября повредила несколько сотен изданий, хранящихся в библиотеке музея, специализирующейся на египетских древностях. Среди поврежденных работ были обзоры и документы из Музей сообщил, что здание было построено в XIX и XX веках. Открытие клапана привело к утечке в водопроводной сети, которую планируется заменить в следующем году.

В прошлом месяце Лувр также объявил о временном закрытии некоторых офисов сотрудников и одной публичной галереи из-за ослабления перекрытий.

В своем сообщении о забастовке профсоюзы заявили, что устаревшее оборудование и нехватка персонала негативно влияют на качество обслуживания посетителей, вынуждая закрыть некоторые экспозиции. Они потребовали направить ресурсы на улучшение здания и обеспечение безопасности музея, его коллекций, посетителей и сотрудников.

"Мы находимся в заброшенном музее, который продемонстрировал свою слабость в плане безопасности", - заявил в интервью Associated Press Кристиан Галани, представитель профсоюза CGT, который представляет работников Лувра. Он сказал, что сотрудники единогласно проголосовали за забастовку в понедельник утром и что запланированные бессрочные забастовки рискуют привести к закрытию музея.

"Нам нужно изменить стратегию", - сказал он.

"Это нападение на наследие" - Президент Франции прокомментировал громкое ограбление Лувра19.10.25, 23:16 • 9222 просмотра

Антонина Туманова

