Лувр не открылся из-за забастовки персонала спустя два месяца после громкого ограбления

Лувр не открылся сегодня утром на фоне того, как персонал этого музея в Париже единогласно проголосовал за забастовку, спустя два месяца после громкого ограбления, которое выявило его недостатки, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Подробности

"Музей Лувр не открыл свои двери в понедельник, 15 декабря, после того, как по меньшей мере 400 сотрудников, собравшихся на общем собрании, единогласно проголосовали за забастовку", сообщают профсоюзы CFDT и CGT.

Поэтому Лувру, возможно, придется закрыть некоторые из своих помещений или даже все здание в понедельник. Руководство в комментарии AFP сообщило, что сейчас составляет список сотрудников, которые не бастуют, чтобы определить, может ли музей открыться в понедельник.

Этим утром несколько десятков туристов ждали у входа, надеясь попасть внутрь, но некоторые сотрудники музея сказали им не возвращаться до полудня, сообщает BFMTV.

Профсоюзы осуждают "ухудшение условий труда" и "недостаточность ресурсов" почти через два месяца после ограбления 19 октября и выявления его недостатков.

"Посещение Лувра стало настоящим испытанием", - написали профсоюзы CGT, CFDT и SUD в своем сообщении о забастовке, направленном 8 декабря министру культуры страны Рахиде Дати.

Профсоюзы также рассказали об игнорировании руководством музея "чрезвычайных ситуаций в зданиях".

В хаосе после впечатляющего ограбления Лувр также был вынужден закрыть галерею в ноябре из-за запущенного состояния здания, а две недели назад произошла утечка воды, которая повредила несколько сотен книг в Библиотеке египетских древностей, пишет издание.