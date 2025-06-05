Справа про вбивство Фаріон: суд продовжив арешт Зінченку
Київ • УНН
Шевченківський суд Львова продовжив арешт Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, до 4 серпня. Справу перекваліфікували, і підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
Шевченківський районний суд Львова продовжив до 4 серпня арешт В’ячеславу Зінченку, обвинуваченого у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон, передає УНН.
Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави до 4 серпня
Доповнення
19 липня 2024 року невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
25 липня того ж року у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.
Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.