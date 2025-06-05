Дело об убийстве Фарион: суд продлил арест Зинченко
Киев • УНН
Шевченковский суд Львова продлил арест Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, до 4 августа. Дело переквалифицировали, и подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 августа арест Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, передает УНН.
Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения залога до 4 августа
Дополнение
19 июля 2024 года неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
25 июля того же года в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.
Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.