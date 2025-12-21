Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової інформацію про місце їх перебування
Київ • УНН
Військовослужбовці рф незаконно затримали та примусово вивезли до рф близько 50 цивільних осіб із Сумщини. Омбудсман України звернувся до російської колеги та МКЧХ щодо їхнього повернення.
Військовослужбовці Збройних сил рф примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до своєї колеги в рф з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, а також направив лист до МКЧХ, передає УНН.
За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації незаконно затримали близько 50 цивільних осіб — мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію рф
Омбудсман наголосив, що "такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права — це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення".
Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ
Омбудсман закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям рф та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.
І звертаюся до наших громадян: залишатися в зоні бойових дій — це небезпечно. Евакуація — це шанс зберегти себе і своїх близьких! Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі
