Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової інформацію про місце їх перебування

Військовослужбовці Збройних сил рф примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до своєї колеги в рф з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, а також направив лист до МКЧХ, передає УНН.

За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації незаконно затримали близько 50 цивільних осіб — мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію рф

Омбудсман наголосив, що "такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права — це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення".

Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ

Омбудсман закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям рф та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.

І звертаюся до наших громадян: залишатися в зоні бойових дій — це небезпечно. Евакуація — це шанс зберегти себе і своїх близьких! Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі