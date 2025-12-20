Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії

путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters

путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters 20 грудня, 04:40 • 10671 перегляди

Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України 20 грудня, 05:57 • 13504 перегляди