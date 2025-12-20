Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії

$42.340.00
49.590.00
ukenru
11:29 • 7082 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 10311 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 11757 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 13054 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 13276 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 21963 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36658 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26832 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32414 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 41073 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
84%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень20 грудня, 04:04 • 5852 перегляди
Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів20 грудня, 04:21 • 8698 перегляди
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20 грудня, 04:40 • 10671 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України20 грудня, 05:57 • 13504 перегляди
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині20 грудня, 07:23 • 4784 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 66702 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 44511 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 52778 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 46804 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 71888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Реклама
УНН Lite
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 60 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 21096 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 68294 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 49588 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 47207 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Financial Times
Ракетна система С-400

Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії

Київ • УНН

 • 54 перегляди

53-річний актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв опублікував фотографії з донькою та онукою з Бельгії, підписавши їх як "хвилини щастя". У січні 2022 року актор показував фото з весілля своєї доньки.

Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії

53-річний актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв вперше за тривалий час показав фото з донькою, разом з маленькою онукою. Світлини з Бельгії оприлюднив в Instagram, пише УНН.

Деталі

"Дідусь приїхав обійняти своїх дівчат", - підписав він серію фотографій із родиною.

"Хвилини щастя, з донькою та онукою", - показав Сеітаблаєв ще одну світлину.

Доповнення

У січні 2022 року актор показував фото з весілля своєї доньки.

Довідково

Ахтем Сеітаблаєв - український актор, режисер та сценарист кримськотатарського походження. Відомий своїми фільмами "Кіборги", "Захар Беркут", "Хайтарма". З початком повномасштабного вторгнення рф до України приєднався до ЗСУ.

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Режисер
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Фільм
Бельгія
Україна