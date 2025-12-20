Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії
Київ • УНН
53-річний актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв опублікував фотографії з донькою та онукою з Бельгії, підписавши їх як "хвилини щастя". У січні 2022 року актор показував фото з весілля своєї доньки.
53-річний актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв вперше за тривалий час показав фото з донькою, разом з маленькою онукою. Світлини з Бельгії оприлюднив в Instagram, пише УНН.
Деталі
"Дідусь приїхав обійняти своїх дівчат", - підписав він серію фотографій із родиною.
"Хвилини щастя, з донькою та онукою", - показав Сеітаблаєв ще одну світлину.
Доповнення
У січні 2022 року актор показував фото з весілля своєї доньки.
Довідково
Ахтем Сеітаблаєв - український актор, режисер та сценарист кримськотатарського походження. Відомий своїми фільмами "Кіборги", "Захар Беркут", "Хайтарма". З початком повномасштабного вторгнення рф до України приєднався до ЗСУ.