11:29 • 7992 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 11112 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 12454 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 13717 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 13783 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 22253 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 37063 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26951 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32517 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 41215 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии

Киев • УНН

 • 792 просмотра

53-летний актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев опубликовал фотографии с дочерью и внучкой из Бельгии, подписав их как "минуты счастья". В январе 2022 года актер показывал фото со свадьбы своей дочери.

Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии

53-летний актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время показал фото с дочерью, вместе с маленькой внучкой. Снимки из Бельгии обнародовал в Instagram, пишет УНН.

Детали

"Дедушка приехал обнять своих девочек", - подписал он серию фотографий с семьей.

"Минуты счастья, с дочерью и внучкой", - показал Сеитаблаев еще один снимок.

Дополнение

В январе 2022 года актер показывал фото со свадьбы своей дочери.

Справка

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер, режиссер и сценарист крымскотатарского происхождения. Известен своими фильмами "Киборги", "Захар Беркут", "Хайтарма". С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к ВСУ.

Юлия Шрамко

