Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии
Киев • УНН
53-летний актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев опубликовал фотографии с дочерью и внучкой из Бельгии, подписав их как "минуты счастья". В январе 2022 года актер показывал фото со свадьбы своей дочери.
53-летний актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время показал фото с дочерью, вместе с маленькой внучкой. Снимки из Бельгии обнародовал в Instagram, пишет УНН.
Детали
"Дедушка приехал обнять своих девочек", - подписал он серию фотографий с семьей.
"Минуты счастья, с дочерью и внучкой", - показал Сеитаблаев еще один снимок.
Дополнение
В январе 2022 года актер показывал фото со свадьбы своей дочери.
Справка
Ахтем Сеитаблаев - украинский актер, режиссер и сценарист крымскотатарского происхождения. Известен своими фильмами "Киборги", "Захар Беркут", "Хайтарма". С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к ВСУ.