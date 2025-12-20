Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили російський військовий корабель проєкту 22460 "Охотнік". Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Даний корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Як зазначили у Генштабі, декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.

Крім того, було уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.

Об’єкт належить компанії "Лукойл". Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора. Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються - заявили в Генштабі.

Але і це не все: було уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території Криму. Дана система призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

Нагадаємо

Минулої доби 19 грудня на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб.