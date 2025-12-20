Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Киев • УНН
В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили российский военный корабль проекта 22460 "Охотник" в Каспийском море. Также была поражена буровая платформа компании "Лукойл" и радиолокационная система РСП-6М2 в оккупированном Крыму.
В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили российский военный корабль проекта 22460 "Охотник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
Данный корабль осуществлял патрулирование в Каспийском море неподалеку от нефтегазовой добывающей платформы. Как отметили в Генштабе, несколько украинских дронов попали в этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются.
Кроме того, была поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.
Объект принадлежит компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются
Но и это не все: была поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского, что на временно оккупированной территории Крыма. Данная система предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.
Напомним
За прошедшие сутки 19 декабря на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб.