Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили российский военный корабль проекта 22460 "Охотник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Данный корабль осуществлял патрулирование в Каспийском море неподалеку от нефтегазовой добывающей платформы. Как отметили в Генштабе, несколько украинских дронов попали в этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются.

Кроме того, была поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.

Объект принадлежит компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются