Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було понад 160 боєзіткнень

Минулої доби, 19 грудня на російсько-українському фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб. Найгарячіша ситуація на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 20.12.2025 року.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та задіявши 4 ракети. Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області - йдеться у зведенні.

Зазначається, що за минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад зберігання військової техніки, два пункти управління та ще один важливий об’єкт противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 106 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Шандриголове та у бік Дробишевого, Ставків, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману.

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік Рибного, Олександрограда, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку ворог чотирнадцять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку противник двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського та Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. - звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 346 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 130 одиниць автомобільної техніки окупантів.

