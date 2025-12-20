$42.340.00
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 6400 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
22:10 • 5794 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 15722 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 28101 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 24993 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 44895 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 34100 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18768 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19231 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
російські війська просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях - DeepState

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Окупанти досягли успіхів поблизу Дронівки, Вишневого та в Сіверську на Донеччині. DeepState оновив мапу бойових дій 19 грудня.

російські війська просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях - DeepState

російські війська просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях. Окупанти мають успіхи поблизу Дронівки, Вишневого та у Сіверську Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 19 грудня о 23:43 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіхи на фронті.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки (Донецька обл), Вишневого (Дніпропетровська обл) та у Сіверську (Донецька обл)", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

17 грудня повідомлялося, що ситуація біля Сіверська напружена, ворог намагається обійти місто. ЗСУ блокують просування та знищують штурмові групи, що проникли в місто.

19 грудня стало відомо, що ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські військові блокують просування окупантів, які зазнали значних втрат.

"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська 20.12.25, 00:26 • 6390 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Дніпропетровська область
Сіверськ