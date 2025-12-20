російські війська просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях - DeepState
Київ • УНН
Окупанти досягли успіхів поблизу Дронівки, Вишневого та в Сіверську на Донеччині. DeepState оновив мапу бойових дій 19 грудня.
російські війська просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях. Окупанти мають успіхи поблизу Дронівки, Вишневого та у Сіверську Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю, 19 грудня о 23:43 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіхи на фронті.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки (Донецька обл), Вишневого (Дніпропетровська обл) та у Сіверську (Донецька обл)", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
17 грудня повідомлялося, що ситуація біля Сіверська напружена, ворог намагається обійти місто. ЗСУ блокують просування та знищують штурмові групи, що проникли в місто.
19 грудня стало відомо, що ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські військові блокують просування окупантів, які зазнали значних втрат.
