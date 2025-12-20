российские войска продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях - DeepState

$42.340.00
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 7086 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 6268 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 15928 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 28233 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 25065 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45052 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 34177 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18797 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19253 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
публикации
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45049 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 31008 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 40128 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 35529 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 61243 просмотра
российские войска продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях - DeepState

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Оккупанты добились успехов вблизи Дроновки, Вишневого и в Северске Донецкой области. DeepState обновил карту боевых действий 19 декабря.

российские войска продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях - DeepState

российские войска продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях. Оккупанты имеют успехи вблизи Дроновки, Вишневого и в Северске Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает УНН.

Детали

В пятницу, 19 декабря в 23:43 аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успехи на фронте.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки (Донецкая обл), Вишневого (Днепропетровская обл) и в Северске (Донецкая обл)", - говорится в сообщении.

Напомним

17 декабря сообщалось, что ситуация возле Северска напряженная, враг пытается обойти город. ВСУ блокируют продвижение и уничтожают штурмовые группы, проникшие в город.

19 декабря стало известно, что враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские военные блокируют продвижение оккупантов, которые понесли значительные потери.

"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск20.12.25, 00:26 • 7092 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Северск