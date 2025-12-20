российские войска продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях - DeepState
Оккупанты добились успехов вблизи Дроновки, Вишневого и в Северске Донецкой области. DeepState обновил карту боевых действий 19 декабря.
российские войска продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях. Оккупанты имеют успехи вблизи Дроновки, Вишневого и в Северске Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает УНН.
Детали
В пятницу, 19 декабря в 23:43 аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успехи на фронте.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки (Донецкая обл), Вишневого (Днепропетровская обл) и в Северске (Донецкая обл)", - говорится в сообщении.
Напомним
17 декабря сообщалось, что ситуация возле Северска напряженная, враг пытается обойти город. ВСУ блокируют продвижение и уничтожают штурмовые группы, проникшие в город.
19 декабря стало известно, что враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские военные блокируют продвижение оккупантов, которые понесли значительные потери.
