У Сіверську знищуються ворожі штурмові групи, ворог намагається обійти місто - УВ "Схід"

На Слов'янському напрямку ситуація залишається напруженою в районі Сіверська. Ворог намагається обійти місто в районі Свято-Покровського, Серебрянки та Дронівки. Сили оборони блокують просування противники та вживають додаткових заходів для стабілізації ситуації - йдеться у повідомленні.

За даними Угруповання"Схід", у самому місті знищуються ворожі штурмові групи, яким вдалося інфільтруватися до Сіверська за несприятливих погодних умов. Протидиверсійні та пошуково-ударні заходи тривають.

