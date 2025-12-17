У Сіверську знищуються ворожі штурмові групи, ворог намагається обійти місто - УВ "Схід"
Київ • УНН
Ситуація біля Сіверська напружена, ворог намагається обійти місто. ЗСУ блокують просування та знищують штурмові групи, що проникли в місто.
Ситуація залишається напруженою в районі Сіверська. Ворог намагається обійти місто в районі Свято-Покровського, Серебрянки та Дронівки, передає УНН із посиланням на Угруповання військ "Схід".
На Слов'янському напрямку ситуація залишається напруженою в районі Сіверська. Ворог намагається обійти місто в районі Свято-Покровського, Серебрянки та Дронівки. Сили оборони блокують просування противники та вживають додаткових заходів для стабілізації ситуації
За даними Угруповання"Схід", у самому місті знищуються ворожі штурмові групи, яким вдалося інфільтруватися до Сіверська за несприятливих погодних умов. Протидиверсійні та пошуково-ударні заходи тривають.
