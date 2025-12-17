У Сіверську знищуються ворожі штурмові групи, ворог намагається обійти місто - УВ "Схід"

$42.180.06
Ексклюзив
11:22 • 5320 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
10:56 • 7206 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 8918 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 12375 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 16798 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 15806 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26536 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 45287 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37244 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35 • 37782 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 5304 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

У Сіверську знищуються ворожі штурмові групи, ворог намагається обійти місто - УВ "Схід"

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Ситуація біля Сіверська напружена, ворог намагається обійти місто. ЗСУ блокують просування та знищують штурмові групи, що проникли в місто.

У Сіверську знищуються ворожі штурмові групи, ворог намагається обійти місто - УВ "Схід"

Ситуація залишається напруженою в районі Сіверська. Ворог намагається обійти місто в районі Свято-Покровського, Серебрянки та Дронівки, передає УНН із посиланням на Угруповання військ "Схід".

На Слов'янському напрямку ситуація залишається напруженою в районі Сіверська. Ворог намагається обійти місто в районі Свято-Покровського, Серебрянки та Дронівки. Сили оборони блокують просування противники та вживають додаткових заходів для стабілізації ситуації 

- йдеться у повідомленні.

За даними Угруповання"Схід", у самому місті знищуються ворожі штурмові групи, яким вдалося інфільтруватися до Сіверська за несприятливих погодних умов. Протидиверсійні та пошуково-ударні заходи тривають.

Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку

Антоніна Туманова

