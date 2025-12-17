В Северске уничтожаются вражеские штурмовые группы, враг пытается обойти город - УВ "Восток"

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 1058 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 7974 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 9370 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 10452 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 13262 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 17453 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16181 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26812 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45449 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37483 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 18304 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 22142 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 11549 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 19856 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 5556 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 7974 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 20070 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 38022 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 52275 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 53877 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 1160 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 11702 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 52846 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70107 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69554 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Старлинк

В Северске уничтожаются вражеские штурмовые группы, враг пытается обойти город - УВ "Восток"

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Ситуация возле Северска напряженная, враг пытается обойти город. ВСУ блокируют продвижение и уничтожают штурмовые группы, проникшие в город.

В Северске уничтожаются вражеские штурмовые группы, враг пытается обойти город - УВ "Восток"

Ситуация остается напряженной в районе Северска. Враг пытается обойти город в районе Свято-Покровского, Серебрянки и Дроновки, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

На Славянском направлении ситуация остается напряженной в районе Северска. Враг пытается обойти город в районе Свято-Покровского, Серебрянки и Дроновки. Силы обороны блокируют продвижение противника и принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации.

- говорится в сообщении.

По данным Группировки "Восток", в самом городе уничтожаются вражеские штурмовые группы, которым удалось инфильтрироваться в Северск при неблагоприятных погодных условиях. Противодиверсионные и поисково-ударные мероприятия продолжаются.

Ситуация в Северске и Покровске: британская разведка дала оценку13.12.25, 14:14 • 9022 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Северск