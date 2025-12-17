В Северске уничтожаются вражеские штурмовые группы, враг пытается обойти город - УВ "Восток"

Ситуация остается напряженной в районе Северска. Враг пытается обойти город в районе Свято-Покровского, Серебрянки и Дроновки, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

На Славянском направлении ситуация остается напряженной в районе Северска. Враг пытается обойти город в районе Свято-Покровского, Серебрянки и Дроновки. Силы обороны блокируют продвижение противника и принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации. - говорится в сообщении.

По данным Группировки "Восток", в самом городе уничтожаются вражеские штурмовые группы, которым удалось инфильтрироваться в Северск при неблагоприятных погодных условиях. Противодиверсионные и поисково-ударные мероприятия продолжаются.

