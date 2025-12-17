В Северске уничтожаются вражеские штурмовые группы, враг пытается обойти город - УВ "Восток"
Киев • УНН
Ситуация возле Северска напряженная, враг пытается обойти город. ВСУ блокируют продвижение и уничтожают штурмовые группы, проникшие в город.
Ситуация остается напряженной в районе Северска. Враг пытается обойти город в районе Свято-Покровского, Серебрянки и Дроновки, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".
На Славянском направлении ситуация остается напряженной в районе Северска. Враг пытается обойти город в районе Свято-Покровского, Серебрянки и Дроновки. Силы обороны блокируют продвижение противника и принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации.
По данным Группировки "Восток", в самом городе уничтожаются вражеские штурмовые группы, которым удалось инфильтрироваться в Северск при неблагоприятных погодных условиях. Противодиверсионные и поисково-ударные мероприятия продолжаются.
Ситуация в Северске и Покровске: британская разведка дала оценку13.12.25, 14:14 • 9022 просмотра