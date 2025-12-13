Ситуация в Северске и Покровске: британская разведка дала оценку
Заявления российских военных командиров о полном контроле над Северском и Покровском, вероятно, недостоверны. Украинские силы продолжают борьбу за западные части Северска и сохраняют ограниченную способность к рейдам в Покровске.
Заявления российских военных командиров о том, что российские войска полностью взяли под контроль украинский город Северск, а также Покровск, вероятно, являются недостоверными, говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе данных разведки, передает УНН.
"Заявления российских военных командиров от 11 декабря 2025 года о том, что российские сухопутные войска полностью взяли под контроль украинский город Северск на севере Донецка, вероятно, являются недостоверными", - говорится в отчете.
Войска РФ продолжают попытки проникнуть в Северск, пользуясь туманной погодой, и, вероятно, заняли позиции в центре города, говорится в отчете.
"Украинские силы, вероятно, продолжают бороться за западные части города. Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз без успеха пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, – Славянск и Краматорск", - отмечается в отчете.
"Это следует за другими, почти наверняка, неточными заявлениями России о том, что РФ полностью контролирует украинский город Покровск. Украинские силы, вероятно, продолжают сохранять ограниченную способность проводить небольшие рейды в северной части города, борясь против полного контроля России и задерживая российские усилия по консолидации", - добавляют в британской разведке.
Также в британской разведке отметили, российские силы продолжают нести большие потери в интенсивных операциях на всей линии фронта и, вероятно, понесли примерно 395 000 потерь (погибших и раненых) в 2025 году.
