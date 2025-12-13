Ситуация в Северске и Покровске: британская разведка дала оценку

$42.270.00
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 3238 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 7128 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 8036 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 10203 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 5180 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 5692 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16458 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31551 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 38445 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Популярные новости
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 21573 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32 • 22426 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА13 декабря, 05:47 • 18533 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 13179 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 6564 просмотра
публикации
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 13372 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 29220 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 50933 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 47274 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 57211 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Си Цзиньпин
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Херсонская область
Днепропетровская область
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo11:42 • 882 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26 • 1106 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 6668 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 47274 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 31382 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
COVID-19

Ситуация в Северске и Покровске: британская разведка дала оценку

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Заявления российских военных командиров о полном контроле над Северском и Покровском, вероятно, недостоверны. Украинские силы продолжают борьбу за западные части Северска и сохраняют ограниченную способность к рейдам в Покровске.

Ситуация в Северске и Покровске: британская разведка дала оценку

Заявления российских военных командиров о том, что российские войска полностью взяли под контроль украинский город Северск, а также Покровск, вероятно, являются недостоверными, говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе данных разведки, передает УНН.

Подробности

"Заявления российских военных командиров от 11 декабря 2025 года о том, что российские сухопутные войска полностью взяли под контроль украинский город Северск на севере Донецка, вероятно, являются недостоверными", - говорится в отчете.

Войска РФ продолжают попытки проникнуть в Северск, пользуясь туманной погодой, и, вероятно, заняли позиции в центре города, говорится в отчете.

"Украинские силы, вероятно, продолжают бороться за западные части города. Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз без успеха пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, – Славянск и Краматорск", - отмечается в отчете.

"Это следует за другими, почти наверняка, неточными заявлениями России о том, что РФ полностью контролирует украинский город Покровск. Украинские силы, вероятно, продолжают сохранять ограниченную способность проводить небольшие рейды в северной части города, борясь против полного контроля России и задерживая российские усилия по консолидации", - добавляют в британской разведке.

Также в британской разведке отметили, российские силы продолжают нести большие потери в интенсивных операциях на всей линии фронта и, вероятно, понесли примерно 395 000 потерь (погибших и раненых) в 2025 году.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Донецкой области, где обстановка остается сложной из-за переброски Россией резервов для наступления. Он уточнил задачи командирам и определил шаги для укрепления обороны, включая логистику и координацию.

Павел Башинский

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Славянск
Северск
Александр Сырский
Краматорск