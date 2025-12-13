Сирський про Покровський напрямок: рф намагається посилити тиск на оборонні позиції, перекидає додаткові резерви
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Донеччині, де обстановка залишається складною через перекидання Росією резервів для наступу. Він уточнив завдання командирам та визначив кроки для зміцнення оборони, включаючи логістику та координацію.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав позиції українських військових, які обороняють Покровськ та Мирноград на Донеччині. Обстановка залишається складною, російська армія перекидає резерви для наступу на ці міста. Про це Сирський написав у Facebook у суботу, передає УНН.
Тримаємо оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Вчергове відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, що продовжують нашу операцію на цьому напрямку. Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви. За результатами доповідей уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку
Деталі
За його словами, також визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним.
"Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил. Українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання", - додав Сирський.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 12 грудня, на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони України зупинили 42 штурмові дії противника.