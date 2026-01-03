Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД

Окупаційні медіа протягом останніх тижнів перестали висвітлювати тему водної кризи на ТОТ Донеччини, розповідаючи натомість про новорічні свята. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що доведені до відчаю місцеві люди все частіше розповідають у соцмережах про реальну ситуацію з водою та наголошують: жодних системних рішень окупаційна влада так і не запропонувала.

Поки люди стоять у величезних чергах до бочок з водою чи топлять сніг, у псевдореспубліці процвітає "водний бізнес". Люди встановлюють у квартирах пластикові резервуари на 1000 літрів - досить дороге задоволення та ще й сумнівне з точки зору безпеки - йдеться у повідомленні.

Вказується, що особливий цинізм ситуації полягає в тому, що навіть за повної відсутності води в кранах мешканцям продовжують надходити платіжки: треба платити за послугу, якої насправді не існує.

"Фактично формується кастова система доступу до води: ресурс є, але лише для тих, хто може за нього заплатити. І цей "ринок" працює за мовчазної згоди окупаційної адміністрації. росія довела регіон до стану хаосу та "голодних ігор" за воду, де виживання залежить від товщини гаманця", - резюмують у ЦПД.

