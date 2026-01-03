$42.170.18
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 21280 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 28336 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 43113 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 28156 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 63234 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 90504 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 65009 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 58805 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 197611 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Окупаційні медіа припинили висвітлювати водну кризу на ТОТ Донеччини, зосередившись на новорічних святах, тоді як місцеві жителі в соцмережах розповідають про відсутність системних рішень. У регіоні процвітає "водний бізнес", а мешканцям надходять платіжки за відсутню послугу, що створює кастову систему доступу до води.

Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД

Окупаційні медіа протягом останніх тижнів перестали висвітлювати тему водної кризи на ТОТ Донеччини, розповідаючи натомість про новорічні свята. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що доведені до відчаю місцеві люди все частіше розповідають у соцмережах про реальну ситуацію з водою та наголошують: жодних системних рішень окупаційна влада так і не запропонувала.

Поки люди стоять у величезних чергах до бочок з водою чи топлять сніг, у псевдореспубліці процвітає "водний бізнес". Люди встановлюють у квартирах пластикові резервуари на 1000 літрів - досить дороге задоволення та ще й сумнівне з точки зору безпеки

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що особливий цинізм ситуації полягає в тому, що навіть за повної відсутності води в кранах мешканцям продовжують надходити платіжки: треба платити за послугу, якої насправді не існує.

"Фактично формується кастова система доступу до води: ресурс є, але лише для тих, хто може за нього заплатити. І цей "ринок" працює за мовчазної згоди окупаційної адміністрації. росія довела регіон до стану хаосу та "голодних ігор" за воду, де виживання залежить від товщини гаманця", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними мінекономрозвитку рф, у листопаді 2025 року ВВП росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі, що є найгіршим показником з початку 2023 року.

Вадим Хлюдзинський

