1 січня, 13:04 • 39434 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 61520 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 49231 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 47078 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 160562 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 158692 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 54269 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45400 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38265 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30795 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Доходи росії від нафти та газу обвалилися на тлі агресії проти України - ЦПД

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Частка нафтогазових надходжень до бюджету росії скоротиться до 23% цього року, порівняно з 50% кілька років тому. Причиною є війна проти України та санкції, що змушують рф продавати нафту зі значними знижками.

Доходи росії від нафти та газу обвалилися на тлі агресії проти України - ЦПД
Фото: ЦПД РНБО України

Через агресію проти України в росії обвалилились і продовжують падати доходи від нафти і газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

За підрахунками російського міністерства фінансів, цього року частка нафтогазових надходжень до бюджету, яка кілька років тому становила 50%, скоротиться до 23% і в наступні роки продовжить падіння.

Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України. Втім, саме війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу

 - заявили в ЦПД.

Також там додали: цього року росія була змушена торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток. Втративши західні ринки через війну, рф змушена продавати нафту Індії та Китаю з величезними знижками, які часто становлять приблизно 50% ціни

Не бажаючи закінчувати війну проти України, кремль власними руками знищує економічний фундамент рф останніх років

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.

Євген Устименко

