Доходи росії від нафти та газу обвалилися на тлі агресії проти України - ЦПД
Київ • УНН
Частка нафтогазових надходжень до бюджету росії скоротиться до 23% цього року, порівняно з 50% кілька років тому. Причиною є війна проти України та санкції, що змушують рф продавати нафту зі значними знижками.
Через агресію проти України в росії обвалилились і продовжують падати доходи від нафти і газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
За підрахунками російського міністерства фінансів, цього року частка нафтогазових надходжень до бюджету, яка кілька років тому становила 50%, скоротиться до 23% і в наступні роки продовжить падіння.
Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України. Втім, саме війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу
Також там додали: цього року росія була змушена торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток. Втративши західні ринки через війну, рф змушена продавати нафту Індії та Китаю з величезними знижками, які часто становлять приблизно 50% ціни
Не бажаючи закінчувати війну проти України, кремль власними руками знищує економічний фундамент рф останніх років
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.