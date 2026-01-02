Доходи росії від нафти та газу обвалилися на тлі агресії проти України - ЦПД

Фото: ЦПД РНБО України

Через агресію проти України в росії обвалилились і продовжують падати доходи від нафти і газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

За підрахунками російського міністерства фінансів, цього року частка нафтогазових надходжень до бюджету, яка кілька років тому становила 50%, скоротиться до 23% і в наступні роки продовжить падіння.

Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України. Втім, саме війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу - заявили в ЦПД.

Також там додали: цього року росія була змушена торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток. Втративши західні ринки через війну, рф змушена продавати нафту Індії та Китаю з величезними знижками, які часто становлять приблизно 50% ціни

Не бажаючи закінчувати війну проти України, кремль власними руками знищує економічний фундамент рф останніх років - йдеться в заяві.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.