Фото: ЦПД СНБО Украины

Из-за агрессии против Украины в россии обвалились и продолжают падать доходы от нефти и газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Подробности

По подсчетам российского министерства финансов, в этом году доля нефтегазовых поступлений в бюджет, которая несколько лет назад составляла 50%, сократится до 23% и в последующие годы продолжит падение.

Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа - заявили в ЦПД.

Также там добавили: в этом году россия была вынуждена торговать нефтью на грани рентабельности или даже в убыток. Потеряв западные рынки из-за войны, рф вынуждена продавать нефть Индии и Китаю с огромными скидками, которые часто составляют примерно 50% цены

Не желая заканчивать войну против Украины, кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент рф последних лет - говорится в заявлении.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.