1 января, 13:04 • 39279 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 61200 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 49030 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 46887 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 160161 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 158453 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 54209 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45367 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38242 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30781 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Доходы россии от нефти и газа обвалились на фоне агрессии против Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Доля нефтегазовых поступлений в бюджет россии сократится до 23% в этом году по сравнению с 50% несколько лет назад. Причиной является война против Украины и санкции, вынуждающие рф продавать нефть со значительными скидками.

Доходы россии от нефти и газа обвалились на фоне агрессии против Украины - ЦПД
Фото: ЦПД СНБО Украины

Из-за агрессии против Украины в россии обвалились и продолжают падать доходы от нефти и газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Подробности

По подсчетам российского министерства финансов, в этом году доля нефтегазовых поступлений в бюджет, которая несколько лет назад составляла 50%, сократится до 23% и в последующие годы продолжит падение.

Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа

 - заявили в ЦПД.

Также там добавили: в этом году россия была вынуждена торговать нефтью на грани рентабельности или даже в убыток. Потеряв западные рынки из-за войны, рф вынуждена продавать нефть Индии и Китаю с огромными скидками, которые часто составляют примерно 50% цены

Не желая заканчивать войну против Украины, кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент рф последних лет

- говорится в заявлении.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.

Евгений Устименко

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Индия
Китай
Украина