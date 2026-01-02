Доходы россии от нефти и газа обвалились на фоне агрессии против Украины - ЦПД
Киев • УНН
Доля нефтегазовых поступлений в бюджет россии сократится до 23% в этом году по сравнению с 50% несколько лет назад. Причиной является война против Украины и санкции, вынуждающие рф продавать нефть со значительными скидками.
Из-за агрессии против Украины в россии обвалились и продолжают падать доходы от нефти и газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Подробности
По подсчетам российского министерства финансов, в этом году доля нефтегазовых поступлений в бюджет, которая несколько лет назад составляла 50%, сократится до 23% и в последующие годы продолжит падение.
Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа
Также там добавили: в этом году россия была вынуждена торговать нефтью на грани рентабельности или даже в убыток. Потеряв западные рынки из-за войны, рф вынуждена продавать нефть Индии и Китаю с огромными скидками, которые часто составляют примерно 50% цены
Не желая заканчивать войну против Украины, кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент рф последних лет
Напомним
По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.