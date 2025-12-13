$42.270.00
публикации
Эксклюзивы
Сырский о Покровском направлении: РФ пытается усилить давление на оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Донецкой области, где обстановка остается сложной из-за переброски Россией резервов для наступления. Он уточнил задачи командирам и определил шаги для укрепления обороны, включая логистику и координацию.

Сырский о Покровском направлении: РФ пытается усилить давление на оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных, обороняющих Покровск и Мирноград в Донецкой области. Обстановка остается сложной, российская армия перебрасывает резервы для наступления на эти города. Об этом Сырский написал в Facebook в субботу, передает УНН.

Держим оборону Покровско-Мирноградской агломерации. В очередной раз посетил с рабочей поездкой органы военного управления, продолжающие нашу операцию на этом направлении. Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы. По результатам докладов уточнил задачи командирам армейских корпусов и подразделений, удерживающих рубежи на Покровском направлении

- заявил Сырский.

Детали

По его словам, также определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, для повышения результативности огневого воздействия, улучшения координации между частями, обеспечения подразделений всем необходимым.

"Мы остаемся верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил. Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", - добавил Сырский.

Напомним

За прошедшие сутки, 12 декабря, на фронте произошло 178 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Покровском направлении, где Силы обороны Украины остановили 42 штурмовых действия противника.

Павел Башинский

Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский