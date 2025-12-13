$42.270.01
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Меню
На фронті за добу відбулося 178 боєзіткнень: найгарячішим залишається Покровський напрямок

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Протягом минулої доби, 12 грудня, на фронті відбулося 178 бойових зіткнень, з них 42 штурмові дії зупинено на Покровському напрямку. російські загарбники втратили 1300 осіб, три танки та 283 БПЛА.

На фронті за добу відбулося 178 боєзіткнень: найгарячішим залишається Покровський напрямок

Протягом минулої доби, 12 грудня, на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони України зупинили 42 штурмові дії противника. Про це інформує УНН з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ від 13.12.2025 р.

Деталі

Зазначається, що протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 40 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 103 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснено 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, з яких 116 – із реактивних систем залпового вогню

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропасове, Великомихайлівка, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Різдвянка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА та два командно-спостережні пункти противника.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 177 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника в районі населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське та у напрямку населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Торського, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямках населених пунктів Привілля, Міньківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках населених пунктів Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Приморське та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 283 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

Темпи просування російських військ в Україні є найнижчими за останнє століття. Попри заяви кремля та деяких американських політиків, українські військові та експерти заперечують близькість прориву.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Сіверськ
Часів Яр
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ