На фронте за сутки произошло 178 боестолкновений: самым горячим остается Покровское направление

За прошедшие сутки, 12 декабря, на фронте произошло 178 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Покровском направлении, где Силы обороны Украины остановили 42 штурмовых действия противника. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ от 13.12.2025 г.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 178 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 4687 дронов-камикадзе и осуществлено 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 – из реактивных систем залпового огня - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка, Братское Днепропетровской области; Гуляйполе, Рождественка Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БпЛА и два командно-наблюдательных пункта противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 177 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Колодязное, Двуречанское и в направлении населенного пункта Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, Красного Става.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах Торского, Северска, Серебрянки, Переездного и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часового Яра и в направлениях населенных пунктов Приволье, Миньковка.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровное, Гришино, Леонтовичи.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Зеленый Гай и в направлениях населенных пунктов Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское, Сосновка, Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя и Нового Запорожья.

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Приморское и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник четыре раза безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 283 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 103 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним

Темпы продвижения российских войск в Украине являются самыми низкими за последний век. Несмотря на заявления кремля и некоторых американских политиков, украинские военные и эксперты отрицают близость прорыва.

