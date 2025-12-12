Темпи просування армії рф в Україні є найнижчі для всіх воєн за 100 років - WSJ
Київ • УНН
Темпи просування російських військ в Україні є найнижчими за останнє століття. Попри заяви кремля та деяких американських політиків, українські військові та експерти заперечують близькість прориву.
Темпи просування російських військ по території України є найнижчими для всіх воєн за останні 100 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
російський диктатор володимир путін намагається подати успіхи своєї окупаційної армії як процес, що нібито "неминуче призведе до повної поразки України". І хоча цю позицію поділяє президент США Дональд Трамп і його оточення, насправді вона є далекою від істини, зазначають автори публікації з посиланням на українських військових, що перебувають на передовій, а також на незалежних експертів.
Високопоставлені західні військові чиновники та українські офіцери на передовій заявляють, що російська армія не стоїть на порозі прориву. Хоча військова позиція України поступово погіршується, її сили все ще завдають важких втрат, а це означає, що невеликі успіхи росії досягаються великою ціною
Про низькі темпи просування російських військ заявив політолог і колишній високопосадовець Міноборони США Сет Джонс.
Я просто не бачу нині на полі бою жодних ознак стратегічної зміни під час війни
Нагадаємо
Раніше The Telegraph повідомляв, що росія захопила понад 500 квадратних кілометрів території в листопаді, що вдвічі більше, ніж в жовтні поточного року. Водночас із настанням зими аналітики очікують сповільнення просування росіян на фронті.