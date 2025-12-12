Темпи просування російських військ по території України є найнижчими для всіх воєн за останні 100 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

російський диктатор володимир путін намагається подати успіхи своєї окупаційної армії як процес, що нібито "неминуче призведе до повної поразки України". І хоча цю позицію поділяє президент США Дональд Трамп і його оточення, насправді вона є далекою від істини, зазначають автори публікації з посиланням на українських військових, що перебувають на передовій, а також на незалежних експертів.

Високопоставлені західні військові чиновники та українські офіцери на передовій заявляють, що російська армія не стоїть на порозі прориву. Хоча військова позиція України поступово погіршується, її сили все ще завдають важких втрат, а це означає, що невеликі успіхи росії досягаються великою ціною