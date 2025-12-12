Темпи просування армії рф в Україні є найнижчі для всіх воєн за 100 років - WSJ

$42.270.01
49.52
13:33 • 1876 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 5180 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 9594 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 21431 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 19120 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 19518 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 19754 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22609 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28244 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40073 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 30141 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 17016 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11523 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 9424 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 15453 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 9588 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 4242 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 21427 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 65822 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 69051 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 4242 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11578 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 42965 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 40990 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 45861 перегляди
Темпи просування армії рф в Україні є найнижчі для всіх воєн за 100 років - WSJ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Темпи просування російських військ в Україні є найнижчими за останнє століття. Попри заяви кремля та деяких американських політиків, українські військові та експерти заперечують близькість прориву.

Темпи просування армії рф в Україні є найнижчі для всіх воєн за 100 років - WSJ

Темпи просування російських військ по території України є найнижчими для всіх воєн за останні 100 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

російський диктатор володимир путін намагається подати успіхи своєї окупаційної армії як процес, що нібито "неминуче призведе до повної поразки України". І хоча цю позицію поділяє президент США Дональд Трамп і його оточення, насправді вона є далекою від істини, зазначають автори публікації з посиланням на українських військових, що перебувають на передовій, а також на незалежних експертів.

Високопоставлені західні військові чиновники та українські офіцери на передовій заявляють, що російська армія не стоїть на порозі прориву. Хоча військова позиція України поступово погіршується, її сили все ще завдають важких втрат, а це означає, що невеликі успіхи росії досягаються великою ціною

- йдеться в публікації.

Про низькі темпи просування російських військ заявив політолог і колишній високопосадовець Міноборони США Сет Джонс.

Я просто не бачу нині на полі бою жодних ознак стратегічної зміни під час війни

- наголосив він.

Нагадаємо

Раніше The Telegraph повідомляв, що росія захопила понад 500 квадратних кілометрів території в листопаді, що вдвічі більше, ніж в жовтні поточного року. Водночас із настанням зими аналітики очікують сповільнення просування росіян на фронті.

Євген Устименко

російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Міністерство оборони США
Дональд Трамп
Україна