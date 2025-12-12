$42.270.01
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 5148 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 9548 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 21397 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 19095 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 19507 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 19744 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22602 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28240 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40069 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Темпы продвижения армии рф в Украине являются самыми низкими для всех войн за 100 лет - WSJ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Темпы продвижения российских войск в Украине являются самыми низкими за последнее столетие. Несмотря на заявления Кремля и некоторых американских политиков, украинские военные и эксперты отрицают близость прорыва.

Темпы продвижения армии рф в Украине являются самыми низкими для всех войн за 100 лет - WSJ

Темпы продвижения российских войск по территории Украины являются самыми низкими для всех войн за последние 100 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

российский диктатор владимир путин пытается представить успехи своей оккупационной армии как процесс, который якобы "неизбежно приведет к полному поражению Украины". И хотя эту позицию разделяет президент США Дональд Трамп и его окружение, на самом деле она далека от истины, отмечают авторы публикации со ссылкой на украинских военных, находящихся на передовой, а также на независимых экспертов.

Высокопоставленные западные военные чиновники и украинские офицеры на передовой заявляют, что российская армия не стоит на пороге прорыва. Хотя военная позиция Украины постепенно ухудшается, ее силы все еще наносят тяжелые потери, а это означает, что небольшие успехи россии достигаются большой ценой

- говорится в публикации.

О низких темпах продвижения российских войск заявил политолог и бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Сет Джонс.

Я просто не вижу сейчас на поле боя никаких признаков стратегического изменения во время войны

- подчеркнул он.

Напомним

Ранее The Telegraph сообщал, что россия захватила более 500 квадратных километров территории в ноябре, что вдвое больше, чем в октябре текущего года. В то же время с наступлением зимы аналитики ожидают замедления продвижения россиян на фронте.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
