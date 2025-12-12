Темпы продвижения армии рф в Украине являются самыми низкими для всех войн за 100 лет - WSJ
Темпы продвижения российских войск в Украине являются самыми низкими за последнее столетие. Несмотря на заявления Кремля и некоторых американских политиков, украинские военные и эксперты отрицают близость прорыва.
Темпы продвижения российских войск по территории Украины являются самыми низкими для всех войн за последние 100 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
российский диктатор владимир путин пытается представить успехи своей оккупационной армии как процесс, который якобы "неизбежно приведет к полному поражению Украины". И хотя эту позицию разделяет президент США Дональд Трамп и его окружение, на самом деле она далека от истины, отмечают авторы публикации со ссылкой на украинских военных, находящихся на передовой, а также на независимых экспертов.
Высокопоставленные западные военные чиновники и украинские офицеры на передовой заявляют, что российская армия не стоит на пороге прорыва. Хотя военная позиция Украины постепенно ухудшается, ее силы все еще наносят тяжелые потери, а это означает, что небольшие успехи россии достигаются большой ценой
О низких темпах продвижения российских войск заявил политолог и бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Сет Джонс.
Я просто не вижу сейчас на поле боя никаких признаков стратегического изменения во время войны
Напомним
Ранее The Telegraph сообщал, что россия захватила более 500 квадратных километров территории в ноябре, что вдвое больше, чем в октябре текущего года. В то же время с наступлением зимы аналитики ожидают замедления продвижения россиян на фронте.