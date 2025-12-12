Темпы продвижения российских войск по территории Украины являются самыми низкими для всех войн за последние 100 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

российский диктатор владимир путин пытается представить успехи своей оккупационной армии как процесс, который якобы "неизбежно приведет к полному поражению Украины". И хотя эту позицию разделяет президент США Дональд Трамп и его окружение, на самом деле она далека от истины, отмечают авторы публикации со ссылкой на украинских военных, находящихся на передовой, а также на независимых экспертов.

Высокопоставленные западные военные чиновники и украинские офицеры на передовой заявляют, что российская армия не стоит на пороге прорыва. Хотя военная позиция Украины постепенно ухудшается, ее силы все еще наносят тяжелые потери, а это означает, что небольшие успехи россии достигаются большой ценой