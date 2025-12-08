росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph

$42.180.00
49.230.00
ukenru
7 грудня, 17:16 • 9744 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 15061 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 17028 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 22325 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 48337 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 60025 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 64991 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58035 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60495 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56954 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Чехії не виключив, що в майбутньому Європа почне збивати російські літаки, чи дрони7 грудня, 14:19 • 5524 перегляди
"Аннушка разлила масло": росія оголосила Роберта Бровді в розшук, реакція "Мадяра" не забарилась7 грудня, 15:00 • 8994 перегляди
Соцмережа Х Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу7 грудня, 15:13 • 4396 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ7 грудня, 15:33 • 11876 перегляди
Ексміністра оборони часів Кучми звільнили з посади радника командувача Сил ТРО Photo7 грудня, 15:50 • 7484 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 50301 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 59835 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 71951 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 93137 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 80158 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 41000 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 50928 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 52145 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 66168 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 63800 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Ту-95

росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph

Київ • УНН

 • 20 перегляди

росія захопила понад 500 квадратних кілометрів території в листопаді, що вдвічі більше, ніж минулого місяця. Водночас із настанням зими аналітики очікують сповільнення просування росіян на фронті.

росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph

росія захоплює території в Україні одними з найшвидших темпів з початку війни повномасштабного вторгнення, тоді як мирні переговори зайшли в глухий кут. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кремлівська армія захопила 200 квадратних миль ( приблизно 518 квадратних кілометрів - ред.) території в листопаді, що удвічі більше порівняно з попереднім місяцем.

Ці здобутки, ймовірно, допоможуть переконати пана Трампа, що мир має бути встановлений на умовах росії, і що надсилання зброї та допомоги Києву є марною тратою

- припускають автори.

Видання вказує, що у понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийматиме Президента України Володимира Зеленського на черговому раунді екстрених переговорів на Даунінг-стріт разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Поспішно організований саміт, схоже, є спробою гарантувати, що Україна не буде "зраджена" під час мирного процесу з росією під керівництвом США – побоювання, на яке пан Макрон натякав раніше цього тижня

- зазначає видання.

Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста - угруповання "Схід"06.12.25, 21:01 • 5298 переглядiв

Водночас автори додають, що аналітики очікуєть сповільнення просування росіян на фронті: так, росії може знадобитися ще кілька років, щоб захопити решту Донбасу – "приз, якого найбільше прагне путін і який надійно захищений "містами-фортецями" Краматорськом і Слов'янськом".

"З настанням зими очікується сповільнення темпів просування росії. І все ж, сигналізуючи Вашингтону, путін наказав російським військовим готуватися до зимових боїв, натякаючи, що він не пом'якшуватиме свої територіальні вимоги", - резюмує видання.

Нагадаємо

За даними аналітиків, опитаних The New York Times, ситуація на полі бою для України погіршується на тлі активного просування російських військ на кількох напрямках і мирних переговорів під керівництвом США.

Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні - The Independent06.12.25, 18:15 • 4576 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна