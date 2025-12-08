росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph

росія захоплює території в Україні одними з найшвидших темпів з початку війни повномасштабного вторгнення, тоді як мирні переговори зайшли в глухий кут. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кремлівська армія захопила 200 квадратних миль ( приблизно 518 квадратних кілометрів - ред.) території в листопаді, що удвічі більше порівняно з попереднім місяцем.

Ці здобутки, ймовірно, допоможуть переконати пана Трампа, що мир має бути встановлений на умовах росії, і що надсилання зброї та допомоги Києву є марною тратою - припускають автори.

Видання вказує, що у понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийматиме Президента України Володимира Зеленського на черговому раунді екстрених переговорів на Даунінг-стріт разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Поспішно організований саміт, схоже, є спробою гарантувати, що Україна не буде "зраджена" під час мирного процесу з росією під керівництвом США – побоювання, на яке пан Макрон натякав раніше цього тижня - зазначає видання.

Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста - угруповання "Схід"

Водночас автори додають, що аналітики очікуєть сповільнення просування росіян на фронті: так, росії може знадобитися ще кілька років, щоб захопити решту Донбасу – "приз, якого найбільше прагне путін і який надійно захищений "містами-фортецями" Краматорськом і Слов'янськом".

"З настанням зими очікується сповільнення темпів просування росії. І все ж, сигналізуючи Вашингтону, путін наказав російським військовим готуватися до зимових боїв, натякаючи, що він не пом'якшуватиме свої територіальні вимоги", - резюмує видання.

Нагадаємо

За даними аналітиків, опитаних The New York Times, ситуація на полі бою для України погіршується на тлі активного просування російських військ на кількох напрямках і мирних переговорів під керівництвом США.

