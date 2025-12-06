Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні - The Independent

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами Франції та Німеччини на Даунінг-стріт. Зустріч відбудеться на тлі переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іndependent.

Деталі

Під час перемовин Стармер планує продемонструвати підтримку України з боку Великої Британії. Сторони, також, обговорять переговори між українськими та американськими представниками щодо гарантій післявоєнної безпеки України.

Близько двох тижнів тому Стармер і Макрон ініціювали віртуальну зустріч "коаліції охочих", щоб розглянути можливість розгортання європейських миротворчих сил у разі припинення вогню. Втім, конфлікт триває – у п’ятницю росія здійснила масований обстріл України дронами та ракетами.

Зеленський підтвердив, що 8 грудня планує візит до Британії

Американські й українські представники продовжують переговори у Флориді щодо мирного плану. За даними публікації, адміністрація Дональда Трампа наполягає на його ухваленні, однак російський диктатор путін відкинув низку його положень. Основними спірними питаннями залишаються територіальна цілісність України та гарантії від повторної агресії.

Сторони переговорів заявили, що подальший прогрес можливий лише за умови готовності росії продемонструвати "серйозну відданість довгостроковому миру".

Переговори тривають, а зустріч на Даунінг-стріт має стати черговим кроком до пошуку рішень щодо майбутньої безпеки України.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Україна та росія мали можливість раніше досягти домовленостей щодо завершення війни, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити". Він вважає, що найкращим часом для укладення мирної угоди був момент, коли він говорив про відсутність карт.