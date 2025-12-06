Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні - The Independent

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 11350 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 20029 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 22200 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 32787 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 42827 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 33219 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 61772 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38755 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36929 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47417 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС6 грудня, 06:31 • 5314 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 9612 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США6 грудня, 10:17 • 8776 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ11:02 • 4992 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 9064 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 9276 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 29517 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 44589 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 61772 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 54660 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Рафаель Гроссі
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 25045 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 33427 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 35437 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 49408 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 48517 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні - The Independent

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Франції та Німеччини на Даунінг-стріт. Зустріч відбудеться на тлі переговорів щодо припинення війни в Україні та обговорення гарантій післявоєнної безпеки.

Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні - The Independent

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами Франції та Німеччини на Даунінг-стріт. Зустріч відбудеться на тлі переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іndependent.

Деталі

Під час перемовин Стармер планує продемонструвати підтримку України з боку Великої Британії. Сторони, також, обговорять переговори між українськими та американськими представниками щодо гарантій післявоєнної безпеки України.

Близько двох тижнів тому Стармер і Макрон ініціювали віртуальну зустріч "коаліції охочих", щоб розглянути можливість розгортання європейських миротворчих сил у разі припинення вогню. Втім, конфлікт триває – у п’ятницю росія здійснила масований обстріл України дронами та ракетами.

Зеленський підтвердив, що 8 грудня планує візит до Британії06.12.25, 14:54 • 1944 перегляди

Американські й українські представники продовжують переговори у Флориді щодо мирного плану. За даними публікації, адміністрація Дональда Трампа наполягає на його ухваленні, однак російський диктатор путін відкинув низку його положень. Основними спірними питаннями залишаються територіальна цілісність України та гарантії від повторної агресії.

Сторони переговорів заявили, що подальший прогрес можливий лише за умови готовності росії продемонструвати "серйозну відданість довгостроковому миру".

Переговори тривають, а зустріч на Даунінг-стріт має стати черговим кроком до пошуку рішень щодо майбутньої безпеки України.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Україна та росія мали можливість раніше досягти домовленостей щодо завершення війни, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити". Він вважає, що найкращим часом для укладення мирної угоди був момент, коли він говорив про відсутність карт.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Кір Стармер
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна