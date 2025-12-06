Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне - The Independent

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции и Германии на Даунинг-стрит. Встреча состоится на фоне переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Подробности

В ходе переговоров Стармер планирует продемонстрировать поддержку Украины со стороны Великобритании. Стороны также обсудят переговоры между украинскими и американскими представителями относительно гарантий послевоенной безопасности Украины.

Около двух недель назад Стармер и Макрон инициировали виртуальную встречу "коалиции желающих", чтобы рассмотреть возможность развертывания европейских миротворческих сил в случае прекращения огня. Впрочем, конфликт продолжается – в пятницу Россия осуществила массированный обстрел Украины дронами и ракетами.

Зеленский подтвердил, что 8 декабря планирует визит в Британию

Американские и украинские представители продолжают переговоры во Флориде по мирному плану. По данным публикации, администрация Дональда Трампа настаивает на его принятии, однако российский диктатор Путин отверг ряд его положений. Основными спорными вопросами остаются территориальная целостность Украины и гарантии от повторной агрессии.

Стороны переговоров заявили, что дальнейший прогресс возможен только при условии готовности России продемонстрировать "серьезную приверженность долгосрочному миру".

Переговоры продолжаются, а встреча на Даунинг-стрит должна стать очередным шагом к поиску решений по будущей безопасности Украины.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия имели возможность ранее достичь договоренностей о завершении войны, но "в своей мудрости решили этого не делать". Он считает, что лучшим временем для заключения мирного соглашения был момент, когда он говорил об отсутствии карт.