6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 19912 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 22099 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 32688 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 42759 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33194 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 61679 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38739 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36924 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47412 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне - The Independent

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Франции и Германии на Даунинг-стрит. Встреча состоится на фоне переговоров о прекращении войны в Украине и обсуждения гарантий послевоенной безопасности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции и Германии на Даунинг-стрит. Встреча состоится на фоне переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Подробности

В ходе переговоров Стармер планирует продемонстрировать поддержку Украины со стороны Великобритании. Стороны также обсудят переговоры между украинскими и американскими представителями относительно гарантий послевоенной безопасности Украины.

Около двух недель назад Стармер и Макрон инициировали виртуальную встречу "коалиции желающих", чтобы рассмотреть возможность развертывания европейских миротворческих сил в случае прекращения огня. Впрочем, конфликт продолжается – в пятницу Россия осуществила массированный обстрел Украины дронами и ракетами.

Зеленский подтвердил, что 8 декабря планирует визит в Британию

Американские и украинские представители продолжают переговоры во Флориде по мирному плану. По данным публикации, администрация Дональда Трампа настаивает на его принятии, однако российский диктатор Путин отверг ряд его положений. Основными спорными вопросами остаются территориальная целостность Украины и гарантии от повторной агрессии.

Стороны переговоров заявили, что дальнейший прогресс возможен только при условии готовности России продемонстрировать "серьезную приверженность долгосрочному миру".

Переговоры продолжаются, а встреча на Даунинг-стрит должна стать очередным шагом к поиску решений по будущей безопасности Украины.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия имели возможность ранее достичь договоренностей о завершении войны, но "в своей мудрости решили этого не делать". Он считает, что лучшим временем для заключения мирного соглашения был момент, когда он говорил об отсутствии карт.

Алла Киосак

