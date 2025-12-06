$42.180.00
Зеленский подтвердил, что 8 декабря планирует визит в Британию

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что планирует визит в Лондон в понедельник. Глава государства также ожидает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по переговорам в США.

Зеленский подтвердил, что 8 декабря планирует визит в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в понедельник планирует визит в Лондон, передает УНН.

Детали

Во время Военного молитвенного завтрака Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов относительно визита в Лондон 8 декабря, сказал: "Да, планируется".

Также Глава государства ожидает сегодня доклад секретаря СНБО Рустема Умерова относительно переговоров в США.

Договорились продолжить переговоры: в США завершилась очередная встреча украинской и американской делегаций по миру06.12.25, 01:12 • 4890 просмотров

Напомним

Ранее сообщалось, что Зеленский должен прибыть в Лондон в понедельник.

Антонина Туманова

