Зеленский подтвердил, что 8 декабря планирует визит в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в понедельник планирует визит в Лондон, передает УНН.

Детали

Во время Военного молитвенного завтрака Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов относительно визита в Лондон 8 декабря, сказал: "Да, планируется".

Также Глава государства ожидает сегодня доклад секретаря СНБО Рустема Умерова относительно переговоров в США.

Напомним

Ранее сообщалось, что Зеленский должен прибыть в Лондон в понедельник.