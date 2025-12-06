Зеленский подтвердил, что 8 декабря планирует визит в Британию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что планирует визит в Лондон в понедельник. Глава государства также ожидает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по переговорам в США.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в понедельник планирует визит в Лондон, передает УНН.
Детали
Во время Военного молитвенного завтрака Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов относительно визита в Лондон 8 декабря, сказал: "Да, планируется".
Также Глава государства ожидает сегодня доклад секретаря СНБО Рустема Умерова относительно переговоров в США.
Напомним
Ранее сообщалось, что Зеленский должен прибыть в Лондон в понедельник.