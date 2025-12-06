Договорились продолжить переговоры: в США завершилась очередная встреча украинской и американской делегаций по миру

В США завершилась вторая встреча украинской и американской делегаций по вопросам мирного урегулирования войны России против Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Детали

Отмечается, что, кроме него, участие в переговорах приняли начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов, специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Это была уже шестая встреча сторон за последние две недели.

Провели встречу, ... сосредоточенную на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине - говорится в сообщении.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

Участники, в частности:

обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны

согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира

подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру - в частности, предпринять шаги к деэскалации и прекращению убийств.

Отдельно была рассмотрена "Программа будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы Соединенных Штатов и Украины и долгосрочные проекты восстановления. Американская и украинская стороны подчеркнули, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее и более процветающим, чем до войны - отметил Умеров.

Он добавил, что в субботу, 6 декабря, стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры.

Напомним

4 декабря спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер уже встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами.

