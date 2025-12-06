Домовилися продовжити переговори: у США завершилася чергова зустріч української та американської делегацій щодо миру

У США завершилася друга зустріч української та американської делегацій з питань мирного врегулювання війни росії проти України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєров.

Деталі

Зазначається, що, крім нього, участь у переговорах взяли начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов, спеціальний посланник президента США з питань миру Стівен Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Це була вже шоста зустріч сторін за останні два тижні.

Провели зустріч, ... зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні - йдеться у повідомленні.

Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Учасники, зокрема:

обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни

узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру

підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру - зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств.

Окремо було розглянуто "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення. Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни - зазначив Умєров.

Він додав, що у суботу, 6 грудня, сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.

Нагадаємо

4 грудня спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер уже зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі.

Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios