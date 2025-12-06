Домовилися продовжити переговори: у США завершилася чергова зустріч української та американської делегацій щодо миру

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 9292 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 16284 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 18094 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 37033 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 29313 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 32076 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 43570 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 49611 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42161 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 75495 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.2м/с
85%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція припиняє допомогу п’яти країнам і перенаправить гроші на підтримку України5 грудня, 13:39 • 5858 перегляди
Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році5 грудня, 14:12 • 7520 перегляди
Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати5 грудня, 15:02 • 7812 перегляди
Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд5 грудня, 16:49 • 4292 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 12339 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 12375 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 29995 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 37033 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 42151 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 75495 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 17526 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 25797 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 28437 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 42348 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 42074 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Starlink
Airbus A320 серії

Домовилися продовжити переговори: у США завершилася чергова зустріч української та американської делегацій щодо миру

Київ • УНН

 • 254 перегляди

У США завершилася зустріч української та американської делегацій щодо мирного врегулювання війни. Обговорювалися результати зустрічі американської сторони з росією, рамки домовленостей у сфері безпеки та програма майбутнього розвитку України.

Домовилися продовжити переговори: у США завершилася чергова зустріч української та американської делегацій щодо миру

У США завершилася друга зустріч української та американської делегацій з питань мирного врегулювання війни росії проти України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєров.

Деталі

Зазначається, що, крім нього, участь у переговорах взяли начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов, спеціальний посланник президента США з питань миру Стівен Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Це була вже шоста зустріч сторін за останні два тижні.

Провели зустріч, ... зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні

- йдеться у повідомленні.

Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Учасники, зокрема:

  • обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни
    • узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру
      • підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру - зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств.

        Окремо було розглянуто "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення. Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни

        - зазначив Умєров.

        Він додав, що у суботу, 6 грудня, сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.

        Нагадаємо

        4 грудня спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер уже зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі.

        Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios05.12.25, 20:15 • 9294 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

        ПолітикаНовини Світу
        Війна в Україні
        Андрій Гнатов
        Рустем Умєров
        Рада національної безпеки і оборони України
        Дональд Трамп
        Сполучені Штати Америки
        Україна