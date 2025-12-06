Зеленський підтвердив, що 8 грудня планує візит до Британії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у понеділок планує візит до Лондона, передає УНН.

Під час Військового молитовного сніданку Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо візиту до Лондона 8 грудня, сказав: "Так, планується".

Також Глава державі очікує сьогодні доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перемовин у США.

Раніше повідомлялося, що Зеленській має прибути до Лондона у понеділок.