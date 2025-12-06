$42.180.00
Зеленський підтвердив, що 8 грудня планує візит до Британії

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що планує візит до Лондона у понеділок. Глава держави також очікує доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо переговорів у США.

Зеленський підтвердив, що 8 грудня планує візит до Британії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у понеділок планує візит до Лондона, передає УНН.

Деталі

Під час Військового молитовного сніданку Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо візиту до Лондона 8 грудня, сказав: "Так, планується".

Також Глава державі очікує сьогодні доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перемовин у США.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Зеленській має прибути до Лондона у понеділок.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Лондон