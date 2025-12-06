Зеленський підтвердив, що 8 грудня планує візит до Британії
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що планує візит до Лондона у понеділок. Глава держави також очікує доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо переговорів у США.
Деталі
Під час Військового молитовного сніданку Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо візиту до Лондона 8 грудня, сказав: "Так, планується".
Також Глава державі очікує сьогодні доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перемовин у США.
