"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга

Перший трейлер до майбутнього фільму Стівена Спілберга "День викриття" (Disclosure Day) уже вийшов і залишить у вас більше запитань, ніж відповіді на те, що саме відбувається, пише The Verge, передає УНН.

Деталі

"Не можна заперечувати, що з телеведучою із Канзас-Сіті (Емілі Блант) відбувається щось дивне: у новому трейлері "Дня викриття" вона впадає у дивний транс у прямому ефірі. Дивні клацання, що виходять з її рота, звучать нелюдськи і стривожують усіх глядачів, бо здається, що вона може мати припадок", - зазначає видання.

Але, як зауважується, "жінка здається набагато більшою... зібраною у присутності таємничого чоловіка (Джош О'Коннор), який стверджує, що знає правду і хоче поділитися нею з усіма, хто живе на Землі".

"Те, як він, здається, здатний створювати кола на полях, просто стоячи в полі, натякає на те, що тут відбуваються інопланетні витівки, але ми не знатимемо напевно, доки фільм не вийде на екрани 12 червня 2026 року", - вказує видання.

