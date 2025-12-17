"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга

$42.180.06
15:43 • 1610 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 9540 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 22494 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 17516 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 17629 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 18797 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20090 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18007 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27589 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46620 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Популярнi новини
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 30013 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 13184 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 10942 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 8690 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 5668 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 4512 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 4268 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 4062 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 22495 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 30123 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 42 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 5800 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 18969 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 54972 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 72165 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Вийшов перший трейлер фільму Стівена Спілберга "День викриття". У ньому телеведуча з Канзас-Сіті впадає в дивний транс, а таємничий чоловік стверджує, що знає правду.

"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга

Перший трейлер до майбутнього фільму Стівена Спілберга "День викриття" (Disclosure Day) уже вийшов і залишить у вас більше запитань, ніж відповіді на те, що саме відбувається, пише The Verge, передає УНН.

Деталі

"Не можна заперечувати, що з телеведучою із Канзас-Сіті (Емілі Блант) відбувається щось дивне: у новому трейлері "Дня викриття" вона впадає у дивний транс у прямому ефірі. Дивні клацання, що виходять з її рота, звучать нелюдськи і стривожують усіх глядачів, бо здається, що вона може мати припадок", - зазначає видання.

Але, як зауважується, "жінка здається набагато більшою... зібраною у присутності таємничого чоловіка (Джош О'Коннор), який стверджує, що знає правду і хоче поділитися нею з усіма, хто живе на Землі".

"Те, як він, здається, здатний створювати кола на полях, просто стоячи в полі, натякає на те, що тут відбуваються інопланетні витівки, але ми не знатимемо напевно, доки фільм не вийде на екрани 12 червня 2026 року", - вказує видання.

З'явився трейлер "Проєкту "Аве, Марія": Раян Гослінг знявся у новому науково-фантастичному трилері01.07.25, 01:28 • 2004 перегляди

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite