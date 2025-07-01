З'явився трейлер "Проєкту "Аве, Марія": Раян Гослінг знявся у новому науково-фантастичному трилері
Київ • УНН
Представлено перший трейлер фільму "Проєкт "Аве, Марія" режисерів Філа Лорда та Кріса Міллера. Фільм з Раяном Гослінгом виходить 20 березня 2026 року та базується на романі Енді Віра, автора "Марсіанина".
Представлено перший трейлер нового фільму режисерів Філа Лорда та Кріса Міллера, "Проєкт "Аве, Марія", який переносить глядачів у глибини космосу. Герой Раяна Гослінга, прокинувшись з амнезією на кораблі, повинен згадати свою місію, від якої залежить доля світу. Стрічка виходить 20 березня 2026 року і базується на романі автора "Марсіанина" Енді Віра. Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.
Історія розповідає про професора, який під час космічної місії прокидається з тимчасовою амнезією і поступово усвідомлює, що від успіху його завдання залежить подальша доля світу. Ця думка викликає у нього глибоке занепокоєння.
Це не просто науково-фантастична історія у стилі "Марсіанина", де головний герой намагається вижити в космосі завдяки своїм знанням і кмітливості. У фільмі персонаж Гослінга зустрічає інший космічний корабель, що відкриває нові таємниці.
Фільм знаменує довгоочікуване повернення Лорда та Міллера до режисерського крісла - майже десять років минуло з моменту їх останнього повнометражного проєкту. Ці режисери відомі завдяки таким роботам "21 Jump Street", "The Lego Movie" та "Хмарно, можливий осад із фрикадельками".
Доповнення
"Проєкт "Аве Марія" - науково-фантастичний роман 2021 року від Енді Вейєра, автора "Марсіанина" та "Артеміди". Події відбуваються в найближчому майбутньому, де рівень технологій відповідає сучасним.
Головний герой - колишній молекулярний біолог і вчитель природничих наук Райланд Грейс, який досліджує загадкову форму життя астрофаг. Він відрізняється від героя "Марсіанина" Марка Уотні тим, що є більш звичайною людиною - уникає конфліктів і раніше покинув науку, ставши вчителем. Це робить персонажа більш реалістичним і людяним.
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