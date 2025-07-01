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З'явився трейлер "Проєкту "Аве, Марія": Раян Гослінг знявся у новому науково-фантастичному трилері

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Представлено перший трейлер фільму "Проєкт "Аве, Марія" режисерів Філа Лорда та Кріса Міллера. Фільм з Раяном Гослінгом виходить 20 березня 2026 року та базується на романі Енді Віра, автора "Марсіанина".

З'явився трейлер "Проєкту "Аве, Марія": Раян Гослінг знявся у новому науково-фантастичному трилері

Представлено перший трейлер нового фільму режисерів Філа Лорда та Кріса Міллера, "Проєкт "Аве, Марія", який переносить глядачів у глибини космосу. Герой Раяна Гослінга, прокинувшись з амнезією на кораблі, повинен згадати свою місію, від якої залежить доля світу. Стрічка виходить 20 березня 2026 року і базується на романі автора "Марсіанина" Енді Віра. Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.

Історія розповідає про професора, який під час космічної місії прокидається з тимчасовою амнезією і поступово усвідомлює, що від успіху його завдання залежить подальша доля світу. Ця думка викликає у нього глибоке занепокоєння.

Це не просто науково-фантастична історія у стилі "Марсіанина", де головний герой намагається вижити в космосі завдяки своїм знанням і кмітливості. У фільмі персонаж Гослінга зустрічає інший космічний корабель, що відкриває нові таємниці.

Фільм знаменує довгоочікуване повернення Лорда та Міллера до режисерського крісла - майже десять років минуло з моменту їх останнього повнометражного проєкту. Ці режисери відомі завдяки таким роботам "21 Jump Street", "The Lego Movie" та "Хмарно, можливий осад із фрикадельками".

Доповнення

"Проєкт "Аве Марія" - науково-фантастичний роман 2021 року від Енді Вейєра, автора "Марсіанина" та "Артеміди". Події відбуваються в найближчому майбутньому, де рівень технологій відповідає сучасним.

Головний герой - колишній молекулярний біолог і вчитель природничих наук Райланд Грейс, який досліджує загадкову форму життя астрофаг. Він відрізняється від героя "Марсіанина" Марка Уотні тим, що є більш звичайною людиною - уникає конфліктів і раніше покинув науку, ставши вчителем. Це робить персонажа більш реалістичним і людяним.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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