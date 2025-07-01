Появился трейлер «Проекта „Аве, Мария“»: Райан Гослинг снялся в новом научно-фантастическом триллере

Представлен первый трейлер нового фильма режиссеров Фила Лорда и Криса Миллера, "Проект "Аве, Мария", который переносит зрителей в глубины космоса. Герой Райана Гослинга, проснувшись с амнезией на корабле, должен вспомнить свою миссию, от которой зависит судьба мира. Лента выходит 20 марта 2026 года и базируется на романе автора "Марсианина" Энди Вейра. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

История рассказывает о профессоре, который во время космической миссии просыпается с временной амнезией и постепенно осознает, что от успеха его задания зависит дальнейшая судьба мира. Эта мысль вызывает у него глубокое беспокойство.

Это не просто научно-фантастическая история в стиле "Марсианина", где главный герой пытается выжить в космосе благодаря своим знаниям и смекалке. В фильме персонаж Гослинга встречает другой космический корабль, что открывает новые тайны.

Фильм знаменует долгожданное возвращение Лорда и Миллера в режиссерское кресло – почти десять лет прошло с момента их последнего полнометражного проекта. Эти режиссеры известны благодаря таким работам "Мачо и ботан", "Лего. Фильм" и "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек".

Дополнение

"Проект "Аве Мария" – научно-фантастический роман 2021 года от Энди Вейера, автора "Марсианина" и "Артемиды". События происходят в ближайшем будущем, где уровень технологий соответствует современным.

Главный герой – бывший молекулярный биолог и учитель естественных наук Райланд Грейс, который исследует загадочную форму жизни астрофаг. Он отличается от героя "Марсианина" Марка Уотни тем, что является более обычным человеком – избегает конфликтов и ранее покинул науку, став учителем. Это делает персонажа более реалистичным и человечным.

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