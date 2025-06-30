Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
Эксклюзив
10:13 • 7879 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
09:40 • 19913 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
06:31 • 47735 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 72720 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 104947 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 98067 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 241400 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 189965 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 95562 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 104677 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
9м/с
39%
744мм
Популярные новости
Шарлиз Терон раскритиковала Джеффа Безоса и Лорен Санчес из-за их громкой свадьбы за 50 миллионов долларов06:34 • 20143 просмотра
Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул07:05 • 25943 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит07:19 • 28809 просмотра
Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье07:21 • 17011 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 4388 просмотра
публикации
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы06:31 • 47738 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 241402 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 262856 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 249472 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 307975 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Дэвид Лэмми
Хакан Фидан
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Венгрия
Иран
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 5185 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит07:19 • 29597 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 71581 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 83633 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 189965 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
ИРИС-Т
Еврофайтер Тайфун
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах

Киев • УНН

 • 5079 просмотра

Netflix выпустил тизер-трейлер к фильму "Тролль 2", являющемуся сиквелом норвежского фильма о монстрах 2022 года "Тролль", который получил 103 миллиона просмотров. Премьера фильма запланирована на 1 декабря 2025 года, в нём снова появятся Ким Фальк и Мадс Сёгор Петтерсен, а также Ине Мари Вильманн.

Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах

После трехлетнего ожидания сиквел одной из самых популярных скандинавских картин наконец появится на стриминговой платформе Netflix в этом году, передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Netflix выпустил первый тизер-трейлер "Тролля 2", ожидаемого продолжения норвежского фильма о монстрах, который в 2022 году вызвал ажиотаж. Объявлено, что вторая часть выйдет 1 декабря 2025 года. И чтобы "подогреть" ожидания, платформа представила довольно интригующий тизер.

Справка

Фильм "Тролль", основанный на норвежском фольклоре, стал огромным хитом на Netflix. По официальным данным фильм собрал 103 миллиона просмотров.

Поэтому в ответ на этот безумный успех стриминговый гигант объявил о продолжении. Режиссером новой части норвежского фильма о чудовищах стал Роар Утеуг.

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров03.06.25, 09:54 • 121446 просмотров

Комментарий

Я чрезвычайно горжусь энтузиазмом, который зрители во всем мире проявили к первому "Троллю", намного превзойдя то, что мы могли себе представить. С этим продолжением мы стремимся высоко: расширяем масштаб, углубляем историю и создаем шоу, которое соответствует жанру троллей, какого вы никогда раньше не видели

– признался норвежский режиссер.

О чем будет "Тролль 2" и кто из актеров сыграет?

Итак, сиквел фильма о монстре выйдет на Netflix 1 декабря. Зрители вновь встретятся с Ким Фальк и Мадсом Сьогардом Петтерсеном в ролях Андреаса и Капитана Криса, а также с норвежской актрисой Ине Мари Вилльманн.

Первый фильм закончился на кульминации, намекая на появление новых Троллей. На первых изображениях новой картины должно быть именно это.

Официальный синопсис гласит: 

Когда просыпается новый опасный тролль, опустошающий Норвегию, любимые искатели приключений Нора, Андреас и капитан Крис отправляются в свою самую опасную миссию. Чтобы остановить безжалостное буйство существа, они должны привлечь новых союзников и погрузиться в древнюю историю страны, ища ответы. Время истекает, а путь тролля к разрушению становится шире, и наши герои сталкиваются с невероятными трудностями в своей борьбе за спасение родины от падения во тьму

Напомним

Третий и последний сезон "Игры в кальмара" вышел по всему миру 27 июня. Производство было снято одновременно со вторым сезоном, что позволило небольшое ожидание: всего через шесть месяцев после выхода предыдущего сезона.  

Компания Moonbug Entertainment, известная детскими шоу CoComelon и Blippi, объединилась с Sanrio Co., создателем Hello Kitty, для создания нового анимационного сериала

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураНовости МираУНН Lite
Норвегия
Netflix
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9