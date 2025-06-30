Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах

После трехлетнего ожидания сиквел одной из самых популярных скандинавских картин наконец появится на стриминговой платформе Netflix в этом году, передает УНН со ссылкой на Variety.

Netflix выпустил первый тизер-трейлер "Тролля 2", ожидаемого продолжения норвежского фильма о монстрах, который в 2022 году вызвал ажиотаж. Объявлено, что вторая часть выйдет 1 декабря 2025 года. И чтобы "подогреть" ожидания, платформа представила довольно интригующий тизер.

Фильм "Тролль", основанный на норвежском фольклоре, стал огромным хитом на Netflix. По официальным данным фильм собрал 103 миллиона просмотров.

Поэтому в ответ на этот безумный успех стриминговый гигант объявил о продолжении. Режиссером новой части норвежского фильма о чудовищах стал Роар Утеуг.

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Я чрезвычайно горжусь энтузиазмом, который зрители во всем мире проявили к первому "Троллю", намного превзойдя то, что мы могли себе представить. С этим продолжением мы стремимся высоко: расширяем масштаб, углубляем историю и создаем шоу, которое соответствует жанру троллей, какого вы никогда раньше не видели

Итак, сиквел фильма о монстре выйдет на Netflix 1 декабря. Зрители вновь встретятся с Ким Фальк и Мадсом Сьогардом Петтерсеном в ролях Андреаса и Капитана Криса, а также с норвежской актрисой Ине Мари Вилльманн.

Первый фильм закончился на кульминации, намекая на появление новых Троллей. На первых изображениях новой картины должно быть именно это.

Официальный синопсис гласит:

Когда просыпается новый опасный тролль, опустошающий Норвегию, любимые искатели приключений Нора, Андреас и капитан Крис отправляются в свою самую опасную миссию. Чтобы остановить безжалостное буйство существа, они должны привлечь новых союзников и погрузиться в древнюю историю страны, ища ответы. Время истекает, а путь тролля к разрушению становится шире, и наши герои сталкиваются с невероятными трудностями в своей борьбе за спасение родины от падения во тьму