CoComelon і Hello Kitty готують спільний серіал: деталі

Компанія Moonbug Entertainment, відома дитячими шоу CoComelon та Blippi, об’єдналася з Sanrio Co., творцем Hello Kitty, для створення нового анімаційного серіалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Новий проєкт стане частиною багаторічного партнерства між Moonbug і Sanrio, яке охоплюватиме не лише шоу, а й споживчі товари. Згідно з заявою Moonbug, програма стартує у 2026 році, а деталі щодо персонажів і платформ буде розкрито протягом наступних місяців.

Програма, яка дебютує наступного року, є частиною ширшого багаторічного партнерства між компаніями, яке включатиме споживчі товари – зазначили у Moonbug.

Додатково

Проєкт продовжує стратегію обох брендів на розширення охоплення в дитячому контенті. CoComelon починав як канал на YouTube для дошкільнят, де були барвисті персонажі та пісні. Згодом шоу з’явилося на Netflix, однак з 2027 року його трансляція відбуватиметься на Disney+ згідно з новою угодою з Walt Disney Co.

Moonbug входить до складу Candle Media – стартапу, створеного колишніми топменеджерами Disney Кевіном Майєром і Томом Стеггсом за підтримки Blackstone Inc.

Довідка

Sanrio, заснована у 1960 році, прагне зменшити залежність від Hello Kitty – персонажа, який фігурує на численних товарах, включаючи іграшки, сумки, канцтовари та навіть побутову техніку.

Окрім Hello Kitty, серед потенційних героїв для нового шоу – Cinnamoroll, біле цуценя з довгими вухами, також популярний персонаж Sanrio.

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