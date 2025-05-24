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П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
16:10 • 1010 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

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П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

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П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Netflix пропонує добірку серіалів: від смертельних ігор за 38 млн доларів до розслідування паранормальних явищ у Неверморі. У переліку "Гра в кальмара", "Ти", "Озарк" та інші.

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

Захоплюючі серіали - це серіали, які тримають глядача в напрузі, викликають сильні емоції або інтерес, змушують з нетерпінням чекати наступної серії. Вони часто мають цікаву сюжетну лінію, харизматичних персонажів, несподівані повороти подій і гарну постановку. УНН пропонує добірку фільмів від Netflix, які варто подивитися.

Гра в кальмара (Squid Game) 2021

Це історія про людей, в яких з деяких причин не склалось життя. Згодом, вони отримують запрошення у гру на смерть, де є шанс виграти 38 мільйонів доларів США. Сюжет зав'язаний на корейських дитячих іграх 70-х, 80-х років, однією з яких і є так звана "Гра в кальмара".

  • жанр: Драма, Трилери;
    • країна: Південна Корея;
      • режисер: Хван Дон Хьок;
        • актори: Лі Чон Че, Пак Хе Су, О Йон Су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Кім Чжу Рьон, Ві Ха Чжун.

          Ти (You) 2018-2025

          Менеджер книжкового магазину зустрічає натхненну, красиву письменницю. За допомогою соціальних мереж та Інтернету, він починає вишукувати усю доступну про неї інформацію, щоб зблизитись. Проте, ця витівка перетворюється у манію, при чому настільки, що він готовий позбутись будь-якої перешкоди, навіть якщо це жива людина.

          • жанр: Мелодрами, Детективи, Драма;
            • країна: США;
              • режисер: Сільвер Трі, Маркос Сіга, Джон Скотт;
                • актори: Пенн Беджлі, Вікторія Педретті, Ембер Чайлдерс, Елізабет Лейл, Саффрон Берроуз.

                  Озарк (Ozark) 2017–2022

                  Подружжя Бердс та їх діти - Шарлотта та Джон не відрізняються від інших. Але їх батько Марті - чиказький фінансовий радник співпрацює з другим найбільшим у Мексиці наркокартелем. Такі зв'язки не можуть залишатись непоміченими, тому сім'я переїжджає з розкішного району Чикаго до тихого містечка у Міссурі - Озарк.

                  • жанр: США;
                    • країна: Драма, Трилери, Кримінальні;
                      • режисер: Джейсон Бейтман, Ендрю Бернштейн, Еллен Керас;
                        • актори: Джейсон Бейтман, Лора Лінні, Джулія Гарнер, Джордана Спіро, Джейсон Батлер Харнера, Есай Моралес, Пітер Муллан.

                          Венздей (Wednesday) 2022

                          Історія про загадкові роки навчання талановитої та здібної дівчинки Венздей Аддамс в академії Невермор. Їй доведеться зіткнутись з кровожерливим монстром, який тероризує містечко протягом багатьох років та розгадати паранормальну загадку, яка зачепила її батьків 25 років тому. В цьому, Венздей допоможуть друзі та партнери з Невермор.

                          • жанр: Детективи, Комедії, Кримінальні;
                            • країна: США;
                              • режисер: Тім Бертон, Джеймс Маршалл;
                                • актори: Дженна Ортеґа, Емма Маєрс, Ґвендолін Крісті, Ріки Ліндгоум, Джеймі МакШейн, Крістіна Річчі.

                                  Паперовий будинок (Money Heist) 2017-2021

                                  Щоб здійснити найбільший грабіж в історії людства, загадкова особа з прізвищем "Професор" наймає групу з восьми грабіжників, в яких єдиний характер: їм нічого втрачати. До чого приведуть п'ять місяців ретельної підготовки, вивчення планувань, деталей, заходів безпеки: до багатомільйонного куша чи довгорічної в'язниці?

                                  • жанр: Детективи, Драма, Трилери, Кримінал;
                                    • країна: Іспанія;
                                      • режисер: Хесус Кольменар, Алекс Родріго, Алехандро Бассано;
                                        • актори: Урсула Корберо, Іціар Ітуньо, Альваро Морте, Пако Тоус, Педро Алонсо, Альба Флорес.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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